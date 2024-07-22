За добу на фронті відбулося 117 боєзіткнень

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 наступальних і штурмових дій.

Розпочалась 880 доба широкомасштабної збройної агресії Росії проти України. Протягом минулої доби зафіксовано 117 бойових зіткнень.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Вчора, загалом, російський агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах трьох ракетних (чотири ракети), 72 авіаційних удари (зокрема задіяв 100 КАБ) та 1542 ударів дронами-камікадзе, здійснив 4621 обстріл позицій наших військ, 135 із них – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів противника зазнали райони населених пунктів Вовчанськ, Борщова, Липці, Колісниківка, Глибоке, Дехтярне, Білий Колодязь, Малі Проходи, Стариця Харківської області; Греківка, Макіївка, Надія Луганської області; Північне, Нью-Йорк, Торецьк, Новоселівка Перша, Катеринівка, Олександропіль, Межове, Бересток, Костянтинівка, Розлив, Нескучне, Старомайорське, Урожайне, Вугледар, Вовче, Желанне, Донецької області; Степногірськ на Запоріжжі; Тягинка, Тамарине, Бургунка Херсонської області.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили пункт управління, склад боєприпасів, чотири артилерійські системи, два засоби ППО, радіолокаційну станцію та 15 районів зосередження особового складу і військової техніки окупантів.

На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося 12 бойових зіткнень. Бої точилися в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке.

На Куп’янському напрямку противник 11 разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Стельмахівки, Берестового та в напрямку Глушківки.

На Лиманському напрямку наші війська відбили 11 атак окупантів неподалік Макіївки, Невського та Тернів.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито дев'ять штурмових дій, поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 13 спроб противника прорвати нашу оборону, зокрема, в районах Часового Яру, де відбулась понад половина з цих боєзіткнень, та Андріївки Донецької області.

На Торецькому напрямку, за підтримки авіації, ворог здійснив вісім атак неподалік населених пунктів Північне, Залізне та Торецьк.

На Покровському напрямку наші захисники відбили 39 наступальних і штурмових дій. Противник концентрував зусилля в районах Воздвиженки, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Прогресу, Калинового та Уманського Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка та Парасковіївка. Тут війська Росії сім разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку агресор здійснив один невдалий штурм наших позицій. При цьому ворог надзвичайно активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію на цій ділянці фронту, вдарив по районах населених пунктів Вугледар, Катеринівка, Урожайне, Старомайорське. Костянтинівка, Розлив, Нескучне, Времівка.

Три рази окупанти безуспішно штурмували наші позиції на Оріхівському напрямку, поблизу Роботиного та Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Українські воїни відбили три невдалих штурми агресора.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, обстрілює населені пункти з території Росії, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність.

Водночас, наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення і в його тилу. Так, минулої доби загальні втрати російських загарбників склали 1050 осіб. Також наші воїни знешкодили 18 танків, 17 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві РСЗВ, чотири засоби ППО, 73 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 102 автомобіля та 21 одиницю спеціальної техніки.