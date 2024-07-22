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На Херсонщині 9 людей поранено внаслідок обстрілів росіян

Пошкоджено господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.

На Херсонщині 9 людей поранено внаслідок обстрілів росіян
Фото: Wikimapia

У Херсонській області за минулу добу через російську агресію дев'ятеро людей дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін. 

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Первомайське, Придніпровське,  Садове, Кізомис, Станіслав, Широка Балка, Велетенське, Берислав, Новоберислав, Ольгівка, Бургунка, Тягинка, Михайлівка та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкт критичної інфраструктури, навчальний заклад, типографію, магазин, кав'ярню та станцію техобслуговування; житлові квартали населених пунктів області, зокрема дві багатоповерхівки та чотири приватні будинки. 

Пошкоджено господарчі споруди, гаражі та приватні автомобілі.

У Херсоні поранено чоловіка, який під час атаки був у транспорті. Він отримав поранення голови і зараз перебуває в лікарні. Прокудін повідомив, що росіяни прицільно вдарили по житловому будинку.

Як повідомлялося, вчора росіяни скинули вибухівку на двох цивільних у Білозерській громаді на Херсонщині.

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