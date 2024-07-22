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​У Чорному морі ворожі кораблі відсутні

В Азовському морі Росія тримає два кораблі, без носіїв "Калібрів".

​У Чорному морі ворожі кораблі відсутні
Ракета "Калібр" (ілюстративне фото)
Фото: Міноборони РФ

В Чорному морі ворожі кораблі відсутні. В Азовському морі росіяни тримають два кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні. У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до восьми ракет.

Про це повідомляє командування військово-морських сил ЗСУ.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – п'ять суден, з них три продовжили рух у напрямку протоки Босфор
  • до Азовського моря – три судна, з них одне рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS)", – йдеться в повідомленні.

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