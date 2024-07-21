​Ще один житель Херсона постраждав через російські обстріли

21 липня близько 16:00 під російський обстріл потрапив 52-річний херсонець.
Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.
Під час ворожої атаки він перебував в авто. Потерпілого з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням голови доставили до лікарні. Медики надають йому допомогу.
- Нині російські військові вкотре обстріляли житлові квартали у Дніпровському районі Херсона. Влада області повідомила про чотирьох потерпілих.
- За минулу добу через російські обстріли на Херсонщині загинули троє людей, ще 13 отримали поранення.