У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
У Києві знесли історичний "будинок Євменія Зеленського". Міністр культури назвав це “цинічним порушенням закону”
Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД
Мережею шириться фейкове фото "вбивці" Фаріон, - ЦПД
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Похорон Ірини Фаріон відбудеться у понеділок
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Альтернативна історія: російські міфи про Одесу
Adidas прибрав рекламу з Беллою Хадід через звинувачення в антисемітизмі
Adidas прибрав рекламу з Беллою Хадід через звинувачення в антисемітизмі
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Орлиця і гієни. Чим відома Ірина Фаріон
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
Інциденти на АЕС: покращення в енергетиці відкладається?
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
У Львові скоїли замах на Ірину Фаріон, вона померла у лікарні (доповнено)
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
Лікар-невропатолог Юрій Фломін: «Що буде з мозком у 70 років, залежить від того, що відбувається в 45–55»
ГоловнаСуспільствоВійна

​Ще один житель Херсона постраждав через російські обстріли

Чоловік перебував в автівці під час ворожої атаки.

​Ще один житель Херсона постраждав через російські обстріли
"Швидка"
Фото: United24

21 липня близько 16:00 під російський обстріл потрапив 52-річний херсонець.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація.

Під час ворожої атаки він перебував в авто. Потерпілого з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням голови доставили до лікарні. Медики надають йому допомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies