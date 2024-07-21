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Росіяни знову обстріляли житлові квартали у Херсоні, є поранені

Ворог вдарив по Дніпровському районі обласного центру.

Росіяни знову обстріляли житлові квартали у Херсоні, є поранені
Обстріли Херсона, ілюстративне фото
Фото: Херсонська ОВА

Сьогодні російські військові вкотре обстріляли житлові квартали у Дніпровському районі міста Херсон. 

Про це повідомили в обласній військовій адміністрації.

65-річний чоловік, який перебував на вулиці, отримав вибухову травму та поранення стегна. Потерпілому надають медичну допомогу.

Самостійно за допомогою звернулись чоловіки, 22 та 33 років. В них - вибухові травми та різані рани ноги й живота. Потерпілих госпіталізували до хірургічного відділення. 

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Також уламкові поранення та перелом передпліччя дістав 58-річний херсонець. Лікарі надають йому допомогу.

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