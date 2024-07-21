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У Тернополі в готелі майор застрелив у готелі прикордонника

Військовий здійснив кілька пострілів у 25-річного чоловіка.

У Тернополі в готелі майор застрелив у готелі прикордонника
Фото: Нацполіція

У Тернополі в готелі майор однієї з військових частин застрелив військовослужбовця прикордонної служби.

Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Спеціалізовану прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Майор здійснив кілька пострілів у 25-річного чоловіка.

“Уночі 21 липня в готелі Тернополя і справді стався трагічний інцидент. Близько третьої ночі майор однієї з військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета) у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби”, ‒ повідомила речниця.

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Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці пригоди.

Попередньо встановлено, що конфлікт виник на ґрунті ревнощів.

Наразі офіцера затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

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