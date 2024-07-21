У Тернополі в готелі майор застрелив у готелі прикордонника

У Тернополі в готелі майор однієї з військових частин застрелив військовослужбовця прикордонної служби.
Про це Укрінформ повідомляє з посиланням на Спеціалізовану прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Майор здійснив кілька пострілів у 25-річного чоловіка.
“Уночі 21 липня в готелі Тернополя і справді стався трагічний інцидент. Близько третьої ночі майор однієї з військових частин здійснив кілька пострілів із закріпленої за ним зброї (пістолета) у 25-річного військовослужбовця прикордонної служби”, ‒ повідомила речниця.
Від отриманих кульових поранень останній загинув на місці пригоди.
Попередньо встановлено, що конфлікт виник на ґрунті ревнощів.
Наразі офіцера затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває.