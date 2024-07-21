Росія щомісяця скидає на Україну 3,5 тисяч авіабомб, — Зеленський

Щомісяця РФ скидає близько 3 500 авіаційних бомб на цивільне населення України, саме тому необхідно знищувати російські бомбардувальники на місцях їх базування.

Про це розповів президент Володимир Зеленський в інтерв’ю BBC.

"Вони застосовують 3 500 авіабомб щомісяця проти цивільних. Ми ніколи не матимемо такої ж кількості ракет. Це дуже дорого. І ніхто у світі не може щомісяця виробити таку кількість ракет для ППО", — зазначив президент.

Зеленський додає, що Україні потрібні засоби, якими можна було поцілити у ворога на місті базування його літаків, зокрема, на військових аеродромах.

"Вони (росіяни, - ред) використовують бомбардувальники і тому Росія повинна боятися нас атакувати цими літаками", — констатував Президент.

Зеленський зазначив, що чекає на рішення про застосування далекобійної зброї по об’єктах на території Росії від Великої Британії.

"Я вважаю, що важливо скасувати всі ці обмеження. Це про справедливі відповіді (відповідь України на обстріли РФ, - ред)", — наголосив Зеленський.

Також президент відзначив, що потребує підтримки з боку нового прем'єр-міністра Великої Британії.

"Я не тисну на нового прем'єр-міністра. Він на посаді лише 14 днів, я розумію, це непросто. Він має відповідати на всі питання. Тому я маю лише один запит, оцей", — сказав він.

Україна та Велика Британія підписали кредитну угоду на 2 млрд фунтів стерлінгів для фінансування оборонних потреб, зокрема закупівлю сучасного озброєння, військової техніки та інших засобів оборони відповідно до стандартів НАТО.