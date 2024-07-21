Росія заявила про нібито перехоплення групи американських бомбардувальників в Арктиці

Над Баренцевим морем в Арктиці ВПС РФ нібито ідентифікували два винищувачі ВПС США.

Бойові літаки ВПС США F-35 Lightening II під час операції Rapid Forge 2019 поблизу авіабази Ліелварде, Латвія, 23 липня 2019 рок

РФ заявила, що підняла винищувачі МіГ-29 і МіГ-31 для перехоплення двох стратегічних бомбардувальників США над Баренцевим морем в Арктиці.

У Міноборони РФ заявили, що винищувачі МіГ-29 і МіГ-31 підняли, аби не допустити перетину двох стратегічних бомбардувальників США перетину її кордону над Баренцевим морем.

"Екіпажі російських винищувачів ідентифікували повітряну ціль як пару стратегічних бомбардувальників В-52Н Військово-повітряних сил США. При наближенні російських винищувачів американські стратегічні бомбардувальники виконали розворот від державного кордону Російської Федерації", – ідеться у повідомленні.

У квітні цього року німецькі і британські ВПС ідентифікували три військові літаки РФ над Балтійським морем.