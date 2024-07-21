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Через масштабний збій з ладу вийшли близько 8,5 млн комп’ютерів по всьому світу

Масштабний збій мав широкі економічні та соціальні наслідки.

Через масштабний збій з ладу вийшли близько 8,5 млн комп’ютерів по всьому світу

За даними корпорації Microsoft через глобальний збій у роботі IT-систем 19 липня з ладу вийшли близько 8,5 млн комп’ютерів по всьому світу.

Про це пише ВВС з посиланням на інформацію Microsoft.

За оцінками Microsoft, оновлення CrowdStrike вплинуло на 8,5 мільйонів пристроїв Windows. У корпорації зазначили, що наразі допомагає клієнтам відновлюватися після масштабного збою.

Девід Вестон, віцепрезидент компанії, заявив, що кількість уражених комп'ютерів становить менше 1% усіх машин Windows у всьому світі. При цьому збій мав широкі економічні та соціальні наслідки, оскільки клієнтами CrowdStrike є багато критично важливих служб та підприємств.

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