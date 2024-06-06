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NVIDIA потіснила Apple з 2 місця у світі за обсягом капіталізації

Із запуску iPhone у 2007 році ніхто у Силіконовій долині не міг конкурувати з "яблучною" корпорацією.

NVIDIA потіснила Apple з 2 місця у світі за обсягом капіталізації
Фото: EPA/UPG

Американська корпорація NVIDIA, яка займається виготовленням чипів для електроніки та спеціалізується на відеопроцесорах, стала другою у світі за обсягом капіталізації. 

Як пише Reuters, зростання акцій на 5,2% за день дозволило компанії сягнути позначки у 3,012 трильйона доларів ринкової вартості. Таким чином "зеленим" вперше вдалося випередити компанію Apple, яка нині має капіталізацію у 3,003 трильйона. 

З 2007 року, коли Стів Джобс презентував перший iPhone, жодна інша корпорація з Силіконової долини у Каліфорнії не була здатна обійти "яблучників".

Лідером за ринковою вартістю у світі залишається Microsoft, яку оцінюють у 3,15 трильйона доларів. 

Зростання NVIDIA на шалених 147% за 2024 рік пояснюється лідерством компанії у виготовленні чипів, потрібних для роботи штучного інтелекту. Розробники програмного забезпечення, які беруть участь у ШІ-гонитві, створили для компанії небачений попит, який значно перевищує пропозицію. 

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