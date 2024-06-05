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Міненерго розкритикувало статтю Financial Times про ситуацію в українській енергетиці

У міністерстві заявили, що матеріал "має ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах Росії".

Міненерго розкритикувало статтю Financial Times про ситуацію в українській енергетиці
Financial Times
Фото: www.pressgazette.co.uk

Міністерство енергетики відреагувало на статтю Financial Times «Росія знищила більше половини енергетики України», яка з'явилася 5 червня.

У Міненерго заявили, що матеріал "має ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах Росії".

Відомство назвало неправдивою інформацію про підвищення тарифів удвічі. "Зокрема констатується, що 31 травня було ухвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2 рази. Це є відвертою брехнею і маніпуляцією. Адже розмір тарифу збільшився на 63% і є велика різниця між 60 та 100%", - підкреслили у Міненерго.

Ще одне зауваження від міністерства - анонімне джерело у коментарі FT заявило, що в Україні "повинні готуватися до життя в холоді і темряві". 

"Таке твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення", - вважають у Міненерго.

Міністерство невдоволене тим, що "у статті змішуються правдиві і фальшиві дані та містяться апелювання до емоцій читача". Тому відомство закликало довіряти офіційним джерелам інформації.

  • FT повідомило також, що з початку повномасштабного вторгнення Росія знищила в Україні понад половину виробництва електроенергії: із 55 ГВт потужність виробництва впала нижче 20 ГВт. Натомість заступник міністра енергетики Микола Колісник повідомляв, що втрати становлять понад 9,2 ГВт потужності.
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