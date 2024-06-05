Міненерго розкритикувало статтю Financial Times про ситуацію в українській енергетиці

У міністерстві заявили, що матеріал "має ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах Росії".

Міністерство енергетики відреагувало на статтю Financial Times «Росія знищила більше половини енергетики України», яка з'явилася 5 червня.

У Міненерго заявили, що матеріал "має ознаки дезінформації та ІПСО в інтересах Росії".

Відомство назвало неправдивою інформацію про підвищення тарифів удвічі. "Зокрема констатується, що 31 травня було ухвалено рішення про підвищення тарифів на електроенергію для населення у 2 рази. Це є відвертою брехнею і маніпуляцією. Адже розмір тарифу збільшився на 63% і є велика різниця між 60 та 100%", - підкреслили у Міненерго.

Ще одне зауваження від міністерства - анонімне джерело у коментарі FT заявило, що в Україні "повинні готуватися до життя в холоді і темряві".

"Таке твердження спрямоване на поширення страху та паніки серед населення", - вважають у Міненерго.

Міністерство невдоволене тим, що "у статті змішуються правдиві і фальшиві дані та містяться апелювання до емоцій читача". Тому відомство закликало довіряти офіційним джерелам інформації.