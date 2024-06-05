Росіяни досі не змогли відновити поромну переправу у Керчі після ударів ЗСУ, – Плетенчук

Російські окупанти досі не змогли відновити функціонування поромної переправи у Керчі, в яку 30 травня влучили ЗСУ.

Про це в етері Суспільного повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Станом на зараз поки що інформації про те, що вони відновили своє функціонування, немає. І навряд чи буде. Звісно, вони можуть пригнати якісь пороми звідкись. У них є сполучення внутрішніми водами з Каспієм, і навіть з балтійським флотом. Але не факт", – заявив Плетенчук.

За словами речника, ворог боїться випускати свої великі десантні кораблі через загрозу їх знищення українськими ракетами.

"З іншого боку, у них в Чорному морі великі десантні кораблі. Чому їх зараз не вивести в море і не почати застосовувати? Але чомусь вони цього не роблять", – зазначив Дмитро Плетенчук.