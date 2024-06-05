Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Кличко прокоментував обшуки в його заступника
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни досі не змогли відновити поромну переправу у Керчі після ударів ЗСУ, – Плетенчук

30 травня Сили оборони влучили у паромну переправу в Керчі.

Росіяни досі не змогли відновити поромну переправу у Керчі після ударів ЗСУ, – Плетенчук
Уражена Керченська поромна переправа
Фото: Facebook/Генштаб ЗСУ

Російські окупанти досі не змогли відновити функціонування поромної переправи у Керчі, в яку 30 травня влучили ЗСУ.

Про це в етері Суспільного повідомив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Станом на зараз поки що інформації про те, що вони відновили своє функціонування, немає. І навряд чи буде. Звісно, вони можуть пригнати якісь пороми звідкись. У них є сполучення внутрішніми водами з Каспієм, і навіть з балтійським флотом. Але не факт", – заявив Плетенчук.

За словами речника, ворог боїться випускати свої великі десантні кораблі через загрозу їх знищення українськими ракетами.

"З іншого боку, у них в Чорному морі великі десантні кораблі. Чому їх зараз не вивести в море і не почати застосовувати? Але чомусь вони цього не роблять", – зазначив Дмитро Плетенчук.

  • У ніч 30 травня в результаті спецоперації Головного управління розвідки Міноборони в тимчасово окупованому Криму було уражено два російські катери, імовірно – типу КС-701 "Тунець". За даними джерел ГУР МО, українські морські дрони "Магура V5" атакували катери загарбників у районі селища Чорноморське Євпаторійського району.
  • Також уночі 30 травня Сили оборони України завдали удару ракетами ATACMS по Керченській поромній переправі. Цю переправу росіяни активно використовували для забезпечення ворожого угруповання військ у тимчасово окупованому Криму. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies