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ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 81 БпЛА росіян

Серед знищених - найбільше БпЛА Shahed-131/136 та “Ланцет”.

ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 81 БпЛА росіян
ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 81 БпЛА росіян (ілюстративне фото)
Фото: Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Підрозділи ППО Сухопутних військ за тиждень знищили 81 БпЛА російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.

Уточнюється, що з 28 травня по 3 червня ППО Сухопутних військ знищила:

  • БпЛА Shahed-131/136 – 18
  • БпЛА “Ланцет” – 18
  • БпЛА “Орлан-10” – 17
  • БпЛА Zala – 11
  • БпЛА Supercam – 10
  • БпЛА “Привет-82” – 7

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“В умовах сучасної війни ворожі БпЛА виконують функцію як засобів ураження, так і засобів розвідки. Саме тому знищення ворожих БпЛА є важливим завданням ППО Сухопутних військ”, - зазначили в Сухопутних військах.

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