ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 81 БпЛА росіян

Підрозділи ППО Сухопутних військ за тиждень знищили 81 БпЛА російських окупантів.

Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.

Уточнюється, що з 28 травня по 3 червня ППО Сухопутних військ знищила:

БпЛА Shahed-131/136 – 18

БпЛА “Ланцет” – 18

БпЛА “Орлан-10” – 17

БпЛА Zala – 11

БпЛА Supercam – 10

БпЛА “Привет-82” – 7

“В умовах сучасної війни ворожі БпЛА виконують функцію як засобів ураження, так і засобів розвідки. Саме тому знищення ворожих БпЛА є важливим завданням ППО Сухопутних військ”, - зазначили в Сухопутних військах.