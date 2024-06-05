ППО Сухопутних військ за тиждень знищила 81 БпЛА росіян

Підрозділи ППО Сухопутних військ за тиждень знищили 81 БпЛА російських окупантів.
Про це повідомила пресслужба Сухопутних військ.
Уточнюється, що з 28 травня по 3 червня ППО Сухопутних військ знищила:
- БпЛА Shahed-131/136 – 18
- БпЛА “Ланцет” – 18
- БпЛА “Орлан-10” – 17
- БпЛА Zala – 11
- БпЛА Supercam – 10
- БпЛА “Привет-82” – 7
“В умовах сучасної війни ворожі БпЛА виконують функцію як засобів ураження, так і засобів розвідки. Саме тому знищення ворожих БпЛА є важливим завданням ППО Сухопутних військ”, - зазначили в Сухопутних військах.
- Сили оборони на південному напрямку знищили дві самохідні зенітно-артилерійські системи середньої дальності "Панцир-С1".