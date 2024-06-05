Російська армія знову атакувала Нікопольщину: постраждали дві людини

Упродовж дня російські окупанти тричі атакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Ворог атаував десятьма дронами та тричі обстріляв з артилерії.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Під ударами опинилися Нікополь, Мирівська та Покровська громади.

Унаслідок атаки поранені двоє чоловіків – 24 і 48 років. Також пошкоджені п’ятиповерхівка, понад півтора десятки приватних будинків, чотири господарські споруди. Побиті навантажувач, автобус, кілька авто. Два легковики зайнялися, пожежі рятувальники загасили.

Понівечені адмінбудівля, бібліотека, два магазини, їдальня, релігійна установа, чотири споруди, які не експлуатувалися. А ще – теплиця, гаражі, газогін, лінії електропередач.