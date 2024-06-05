Україна отримала установки Gepard, закуплені раніше Сполученими Штатами в Йорданії

Україна отримала закуплені раніше Сполученими Штатами у Йорданії самохідні зенітні установки Gepard, які оснащена модернізованою системою керування вогнем та сучаснішим радіолокаційним комплексом.

Фото самохідних установок опублікували Повітряні Сили ЗС України.

Самохідні зенітні установки Gepard, були закуплені Штатами у Йорданії, зазначає Мілітарний.

Техніка оснащена модернізованою системою керування вогнем та сучаснішим радіолокаційним комплексом.

"Озброєння нашої зенітної самохідної установки – дві гармати калібру 35 міліметрів. Маємо на борту радіолокаційні станції для стеження і пошуку цілей та наведення. Третій важливий компонент установки – бортовий комп'ютер. Він аналізує всі параметри цілі та здійснює наведення на ціль, – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Раніше такі зенітні системи були поставлені збройним силам Нідерландів у межах контракту 1977 і 1979 року та отримали іншу радіолокаційну частину та систему постановки димових завіс.

Наразі комплекс Gepard полює на російські ударні БпЛА та крилаті ракети у складі сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування "Захід".

"Ми прагнемо досягти найвищої ефективності під час відбиття авіаційно-ракетних ударів і знищити максимальну кількість цілей. Тому безперервно навчаємо екіпажі, збираємо, узагальнюємо та розповсюджуємо кращий досвід, проводимо тренування із залученням контрольних цілей", – йдеться у повідомлені ПС ЗСУ.