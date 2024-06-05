Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Конфіскація квартир і пільги для колоністів: як Росія змінює етнічний склад окупованих територій України
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Український дубляж фільмів не заборонятимуть
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
​Байден: Мир означає, що Росії ніколи не вдасться окупувати Україну, яка при цьому може й не бути у НАТО
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Тополина хода. Що знайшли науковці в північній частині колишнього Каховського водосховища
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Зеленський: Заморожений конфлікт – це повільна війна
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Нардепи вимагають від КМУ скасувати норми постанов, що суперечать закону про мобілізацію
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Верховна Рада викликала міністра внутрішніх справ щодо бронювання працівників ДСНС. У МВС кажуть – відсоток ще не визначили
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
Порти Чорноморського узбережжя — ключова ціль
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
​​Математика війни. Скільки коштує російський солдат і чому мобілізація в РФ буде
ГоловнаСуспільствоВійна

Україна отримала установки Gepard, закуплені раніше Сполученими Штатами в Йорданії

Установки мають модернізовану систему керування вогнем та сучасніший радіолокаційний комплекс.

Україна отримала установки Gepard, закуплені раніше Сполученими Штатами в Йорданії
установка Gepard
Фото: ПС ЗСУ

Україна отримала закуплені раніше Сполученими Штатами у Йорданії самохідні зенітні установки Gepard, які оснащена модернізованою системою керування вогнем та сучаснішим радіолокаційним комплексом.

Фото самохідних установок опублікували Повітряні Сили ЗС України.

Самохідні зенітні установки Gepard, були закуплені Штатами у Йорданії, зазначає Мілітарний.

Техніка оснащена модернізованою системою керування вогнем та сучаснішим радіолокаційним комплексом.

"Озброєння нашої зенітної самохідної установки – дві гармати калібру 35 міліметрів. Маємо на борту радіолокаційні станції для стеження і пошуку цілей та наведення. Третій важливий компонент установки – бортовий комп'ютер. Він аналізує всі параметри цілі та здійснює наведення на ціль, – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

Раніше такі зенітні системи були поставлені збройним силам Нідерландів у межах контракту 1977 і 1979 року та отримали іншу радіолокаційну частину та систему постановки димових завіс.

Наразі комплекс Gepard полює на російські ударні БпЛА та крилаті ракети у складі сил і засобів протиповітряної оборони Повітряного командування "Захід".

"Ми прагнемо досягти найвищої ефективності під час відбиття авіаційно-ракетних ударів і знищити максимальну кількість цілей. Тому безперервно навчаємо екіпажі, збираємо, узагальнюємо та розповсюджуємо кращий досвід, проводимо тренування із залученням контрольних цілей", – йдеться у повідомлені ПС ЗСУ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies