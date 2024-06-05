САП завершила слідство у справі кількамільйонної оборудки при обстеженні пошкоджених об'єктів на Херсонщині

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що завершила слідство у справі щодо заволодіння мільйонних коштів під час техобстеження об'єктів Херсонщини, пошкоджених внаслідок російської агресії.

За даними САП, у справі фігурують очільниця одного з департаментів Херсонської обласної військової адміністрації, власник приватної компанії, а також директор фірми. Їх підозрюють у заволодінні 7,7 млн грн державних коштів при наданні послуг з обстеження об'єктів у регіоні.

Детективами Національного антикорупційного бюро за дорученням прокурора САП відкрили матеріали справи стороні захисту для ознайомлення.

У САП повідомили, що очільниця одного з департаментів обласної адміністрації спільно з власником фірми організували протиправне заволодіння бюджетними коштами при виконанні договору про обстеження технічного стану 107 об'єктів соціальної інфраструктури.

"З’ясувалося, що вартість виконаних робіт з технічного обстеження була завищена більше ніж в 15 разів. Як наслідок, з резервного фонду Кабінету Міністрів України було зайво перераховано 7,7 млн грн, якими і заволоділи викриті особи", - зазначили у прокуратурі.