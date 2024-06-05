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​​Наталя Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь"

"Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому".

​​Наталя Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь"
Наталя Гуменюк
Фото: Анна Стешенко

Наталія Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій Оперативного командування "Південь".

Про це повідомляє "Детектор медіа".

"Для мене це не нове призначення, але я не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду - це закрита інформація. Я зараз знаходжуся на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування “Південь”. До моїх повноважень входить усе, що стосується комунікацій ОК “Південь». Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК “Південь”" - зазначила Гуменюк.

"Тут є деяка різниця, хоча б навіть у тому, що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК “Південь”. Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Воно порівняно нова структура, але основне її покликання - це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення", - додала вона.

  • 16 квітня цього року український Медіарух оприлюднив спільну заяву, в якій звинуватив тоді ще керівницю Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк у забороні висвітлювати воєнні злочини Росії в зоні її відповідальності та закликав військове керівництво замінити її "на більш компетентну особу і не допускати її до будь-якого керування комунікаціями".
  • 19 квітня Гуменюк звільнили з посади керівниці Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України. Новим очільником став Дмитро Плетенчук.
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