​​Наталя Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій ОК "Південь"

Наталія Гуменюк стала заступницею начальника управління комунікацій Оперативного командування "Південь".

Про це повідомляє "Детектор медіа".

"Для мене це не нове призначення, але я не можу називати дат. Коли призначається офіцер на посаду - це закрита інформація. Я зараз знаходжуся на посаді заступника начальника Управління комунікацій Оперативного командування “Південь”. До моїх повноважень входить усе, що стосується комунікацій ОК “Південь». Два з половиною роки я була начальником Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України, а зараз я офіційно призначена на посаду заступника начальника управління комунікацій ОК “Південь”" - зазначила Гуменюк.

"Тут є деяка різниця, хоча б навіть у тому, що тепер це не Сили оборони, це трошки інше утворення, а вже в межах компетенції ОК “Південь”. Це управління створене в рамках реформи комунікації в Збройних силах в цілому. Воно порівняно нова структура, але основне її покликання - це покращення комунікацій з висновками, які були зроблені з початку повномасштабного вторгнення", - додала вона.