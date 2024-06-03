Бійці ЗСУ на Харківському напрямку уразили три склади з боєприпасами та бліндажі окупантів

На Харківському напрямку окупанти втратили 130 осіб, із них 59 – безповоротні.

Бійці ЗСУ на Харківському напрямку за добу уразили три склади з боєприпасами, один склад паливно-мастильних матеріалів та 12 бліндажів російських окупантів.

Про повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, пише LIGA.net.

Наразі триває бій біля Липців, у місті Вовчанськ також тривають бої. Водночас Сили оборони завдають втрат ворогу.

За словами Волошина, впродовж доби росіяни на Харківському напрямку втратили 130 осіб, із них 59 – безповоротні, а також 40 одиниць озброєнь і військової техніки.

Зокрема, Сили оборони знищили три танки, артилерійську систему ворога, 14 безпілотників, 12 автомобілів і три одиниці спеціальної техніки.

Також захисники уразили три склади з боєприпасами, один склад ПММ та 12 бліндажів окупантів, додав він.