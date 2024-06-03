Втрати окупантів за добу склали 1270 солдатів та 47 артилерійських систем

Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення РФ знищили 15 002 бойових броньованих машин ворога та 18 159 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн.
Про це йдеться у повідомленні Генштабу.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 511130 (+1270) осіб,
- танків ‒ 7779 (+14) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15002 (+22) од,
- артилерійських систем – 13280 (+47) од,
- РСЗВ – 1090 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 824 (+3) од,
- літаків – 357 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 10739 (+40),
- крилаті ракети ‒ 2268 (+0),
- кораблі /катери ‒ 27 (+0) од,
- підводні човни ‒ 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18159 (+67) од,
- спеціальна техніка ‒ 2199 (+4).
Дані уточнюються.
Російська армія за тиждень з 26 травня по 2 червня, втратила 8670 військових та 1443 одиниці озброєння та техніки.