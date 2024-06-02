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​Омбудсман звернувся до ООН через відео знущань з полонених захисників

За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку.

​Омбудсман звернувся до ООН через відео знущань з полонених захисників
Фото: Макс Требухов

Омбудсман Дмитро Лубінець звернувся до Міжнародного комітету Червоного Хреста та ООН через поширене в мережі відео знущань з українських військовополонених, імовірно, - на Харківському напрямку.

Про це він повідомив у Telegram.

"Мережею шириться відео, на якому російські військові знущаються з українських військовополонених. За попередньою інформацією, це відбулося на Харківському напрямку, де нині росіяни намагаються вести наступальні дії. На відео зафіксовані побиття, приниження, погрози, імітація розстрілу. На жаль, таке поводження з українськими військовополоненими – не виняток з правил, а звична тактика для окупантів", - написав Лубінець.

Він наголосив, що такі дії є порушенням Женевських конвенцій, згідно з якими військовополонені мають право на гуманне ставлення.

"Цей випадок повинен бути зафіксований як черговий доказ порушення міжнародного гуманітарного права Російською Федерацією! Звернувся з офіційними листами до МКЧХ та ООН, аби вони задокументували факт знущання. Це стане черговим доповненням доказової бази для майбутнього трибуналу над злочинцями. Росія не дотримується жодних правил ведення війни й абсолютно не соромиться демонструвати свої жорстокі й антилюдяні дії!", - зазначив Лубінець.

Він додав, що світ має реагувати, аби притягнути Росію до відповідальності, інакше "право сили переможе силу права".

Як повідомлялося, від початку грудня 2023 року російські військові, ймовірно, стратили щонайменше 15 українських військовослужбовців під час спроби здатися в полон, і, можливо, ще шістьох, які здавалися або вже здалися.

Офіс Генерального прокурора України має 27 кримінальних проваджень за фактами страти українських військовополонених. Йдеться про вбивство 54-х захисників.

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