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Частина Сум залишилася без водопостачання

У місті знеструмлено Пришибський водозабір.

Частина Сум залишилася без водопостачання

У Сумах знеструмлений один з водозаборів, тому частина міста залишилась без водопостачання.

Про це повідомляє Міськводоканал Сумської міськради.

"Станом на 20:00 Пришибський водозабір знеструмлено", - йдеться в повідомленні.

Тимчасово відсутнє водопостачання будинків мікрорайонів Хіммістечка та Басів, а також вулиць:

  • Харківської;
  • Сергія Табали;
  • Холодноярської бригади (СКД);
  • Української Народної Республіки (Катерини Зеленко);
  • Староріченської (Генерала Чеснова);
  • Миру;
  • Богуна;
  • проспекту Свободи і прилеглих до них вулиць.

Українські енергетичні обʼєкти упродовж останніх місяців регулярно зазнавали ударів російських ракет і дронів. Це спричинило запровадження графіків відключень електрики.

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