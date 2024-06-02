Частина Сум залишилася без водопостачання

У Сумах знеструмлений один з водозаборів, тому частина міста залишилась без водопостачання.

Про це повідомляє Міськводоканал Сумської міськради.

"Станом на 20:00 Пришибський водозабір знеструмлено", - йдеться в повідомленні.

Тимчасово відсутнє водопостачання будинків мікрорайонів Хіммістечка та Басів, а також вулиць:

Харківської;

Сергія Табали;

Холодноярської бригади (СКД);

Української Народної Республіки (Катерини Зеленко);

Староріченської (Генерала Чеснова);

Миру;

Богуна;

проспекту Свободи і прилеглих до них вулиць.

Українські енергетичні обʼєкти упродовж останніх місяців регулярно зазнавали ударів російських ракет і дронів. Це спричинило запровадження графіків відключень електрики.