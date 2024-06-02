Частина Сум залишилася без водопостачання

У Сумах знеструмлений один з водозаборів, тому частина міста залишилась без водопостачання.
Про це повідомляє Міськводоканал Сумської міськради.
"Станом на 20:00 Пришибський водозабір знеструмлено", - йдеться в повідомленні.
Тимчасово відсутнє водопостачання будинків мікрорайонів Хіммістечка та Басів, а також вулиць:
- Харківської;
- Сергія Табали;
- Холодноярської бригади (СКД);
- Української Народної Республіки (Катерини Зеленко);
- Староріченської (Генерала Чеснова);
- Миру;
- Богуна;
- проспекту Свободи і прилеглих до них вулиць.
Українські енергетичні обʼєкти упродовж останніх місяців регулярно зазнавали ударів російських ракет і дронів. Це спричинило запровадження графіків відключень електрики.