​Росіяни били по Нікопольщині з важкої артилерії та дронами, є руйнування

Росіяни не припиняють обстрілювати Нікопольщину. Так протягом дня ворог застосовував артилерію та дрони,.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"12 ворожих атак. Дві з них – обстріли з важкої артилерії та ще 10 застосувань дронів-камікадзе. Протягом дня Нікопольщина знаходилась під вогнем противника. Дісталося районному центру. А ще – населеним пунктам Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Покровської сільської громад", - написав він у Telegram.
Голова ОВА зазначив, що внаслідок обстрілів був пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.
На щастя, скрізь люди не постраждали.
Нагадаємо, учора ввечері та вночі Ооборонці неба знищили крилату ракету над Криворізьким районом Дніпропетровщини.