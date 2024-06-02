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​Росіяни били по Нікопольщині з важкої артилерії та дронами, є руйнування

Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, люди не постраждали.

​Росіяни били по Нікопольщині з важкої артилерії та дронами, є руйнування
обстріли Дніпропетровської області (архівне фото)
Фото: Сергій Лисак

Росіяни не припиняють обстрілювати Нікопольщину. Так протягом дня ворог застосовував артилерію та дрони,.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"12 ворожих атак. Дві з них – обстріли з важкої артилерії та ще 10 застосувань дронів-камікадзе. Протягом дня Нікопольщина знаходилась під вогнем противника. Дісталося районному центру. А ще – населеним пунктам Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Покровської сільської громад", - написав він у Telegram.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок обстрілів був пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.

На щастя, скрізь люди не постраждали.

Нагадаємо, учора ввечері та вночі Ооборонці неба знищили крилату ракету над Криворізьким районом Дніпропетровщини.

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