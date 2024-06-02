​Росіяни били по Нікопольщині з важкої артилерії та дронами, є руйнування

Пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, люди не постраждали.

Росіяни не припиняють обстрілювати Нікопольщину. Так протягом дня ворог застосовував артилерію та дрони,.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"12 ворожих атак. Дві з них – обстріли з важкої артилерії та ще 10 застосувань дронів-камікадзе. Протягом дня Нікопольщина знаходилась під вогнем противника. Дісталося районному центру. А ще – населеним пунктам Червоногригорівської, Марганецької, Мирівської, Покровської сільської громад", - написав він у Telegram.

Голова ОВА зазначив, що внаслідок обстрілів був пошкоджений інфраструктурний обʼєкт.

На щастя, скрізь люди не постраждали.

Нагадаємо, учора ввечері та вночі Ооборонці неба знищили крилату ракету над Криворізьким районом Дніпропетровщини.