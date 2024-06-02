У понеділок всю добу в Україні будуть діяти ліміти на споживання електроенергії

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення електропостачання 3 червня.
За даними енергетичної компанії, з 00.00 для кожної області встановили ліміти.
При їх перевищенні обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових і побутових споживачів.
Традиційно, енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежуватимуть.
- У неділю вранці Укренерго запровадило аварійні відключення з 09:00 та протягом доби для всіх споживачів по всій Україні, крім Волинської, Закарпатської та Львівської області. Згодом ці відключення скасували.