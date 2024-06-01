За 9 місяців Українським морським коридором експортовано 50 млн тонн вантажів, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Міністерство зазначає, що, попри постійні атаки росіян, українським портовикам вдалося обробити 1737 суден.
Завдяки об'єднаним зусиллям Уряду, Адміністрації морських портів України, міжнародних партнерів та всіх робітників портової галузі, вдалося налагодити стабільний експорт української агропродукції морем.
- У березні видання The Wall Street Journal писало, що перемога України над Чорноморським флотом РФ відкриває життєво важливий зерновий коридор. Українські фермери різко збільшили експорт зерна після того, як російські військові кораблі були відкинуті атаками морських безпілотників.
- У серпні 2023 року відповідно до наказу Військово-морських сил ЗСУ Україна оголосила про "гуманітарний коридор" у Чорному морі, щоб звільнити кораблі, які застрягли в її портах після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, і щоб обійти фактичну блокаду після того, як Росія відмовилася від угоди щодо дозволу Києву експортувати зерно.
- У січні 2024 року речник ВМС повідомив, що український "зерновий коридор" вийшов на свої довоєнні потужності: “Ми вже перетнули межу у 500 суден і понад 10 млн тонн вантажів”.