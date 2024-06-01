Завдяки об'єднаним зусиллям Уряду, Адміністрації морських портів України, міжнародних партнерів та всіх робітників портової галузі, вдалося налагодити стабільний експорт української агропродукції морем .

За 9 місяців Українським морським коридором експортовано 50 млн тонн вантажів, повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

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