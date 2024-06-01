Унаслідок британсько-американських авіаударів ліквідовано 16 єменських хуситів, ‒ ЗМІ

Французьке судно у Червоному морі знищило три ракети хуситів

Унаслідок спільних британсько-американських авіаударів загинуло 16 єменських хуситів, поранення отримали ще 42 особи.

Про це пишуть Euronews з посиланням на повстанців.

Кількість загиблих є найбільшою загальновизнаною від ударів, які здійснили через напади хуситів у Червоному морі.

Американські посадовці розповіли, що удари завдали по широкому спектру підземних об'єктів, ракетних установок, пунктів командування та управління, кораблів та інших об'єктах. Вони назвали це відповіддю на нещодавню активізацію нападів ополчення.

Відомо, що винищувачі F/A-18 США, які брали участь у завданні ударів, злетіли, зокрема, з авіаносця USS Dwight D. Eisenhower у Червоному морі.

Хусити натомість заявили, що союзники вдарили по цивільних будинках. Зазначимо, бійці повстанських сил, які з 2014 року утримують столицю Ємену Сану, часто не носять форми. Інші удари нібито завдано за межами Сани поблизу аеропорту.