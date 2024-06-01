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Країни G7 і ЄС планують санкції проти банків,які сприяють РФ обходити обмеження — B

Країни "Великої сімки" та ЄС намагаються "покарати" банки, які допомагають Москві уникати санкцій.

Країни G7 і ЄС планують санкції проти банків,які сприяють РФ обходити обмеження — B
Фото: picdrop.com

Країни G7 та Європейський Союз  почали обговорювати запровадження санкцій проти банків третіх країн, які сприяють фінансовій системі Росії обходити санкції.

Про це повідомляє Bloomberg.

За даними агентства, зараз обговорюється введення санкцій проти банків інших країн, які використовують систему передачі фінансових повідомлень Банку росії (СПФС), що є російським аналогом системи SWIFT. 

Ці обговорення почалися напередодні зустрічі G-7 в Італії. Глави урядів мають намір узгодити набір заходів для кращого виконання санкцій, накладених на Росію.

Група семи давно поставила своїм пріоритетом зупинити Росію в отриманні ключових технологій, які використовуються у зброї або необхідні для її виробництва. Однак, Кремлю вдається обходити багато з цих обмежень — адже РФ імпортує товари через треті країни. 

Джерело агентства додає, що у 2023 році використання СПФС зросло втричі порівняно з 2022 роком. російську систему застосовують близько 150 фінансових організацій з 20 країн. Наприклад: Китай, Вірменія, білорусь, Казахстан і Таджикистан.

За словами заступника міністра фінансів США Воллі Адейемо, США та їхні союзники "відкриті для застосування санкцій" до будь-якої компанії чи фізичної особи, які допомагають Росії отримати доступ до компонентів, які можуть бути використані для зброї.

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