Польське ЗМІ заявило про кібератаку: хакери опублікували фейк про часткову мобілізацію у Польщі

Польське агентство преси заявило про кібератаку після того, як на сайті з'явилися новини про нібито часткову мобілізацію поляків, яку анонсував глава уряду Дональд Туск.

Зокрема, двічі було опубліковане неправдиве повідомлення під таким заголовком: "Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск: 1 липня 2024 року в Польщі розпочнеться часткова мобілізація".

На цей інцидент відреагував віцепрем'єр-міністр, міністр цифровізації Кшиштоф Ґавковський. Він повідомив, що почали термінове розслідування цієї справи. "Все вказує на те, що ми маємо справу з кібератакою, яка була спрямована з російської сторони", – сказав Ґавковський.

Новина на РАР починалася з речення: "1 липня 2024 року в Польщі буде оголошено часткову військову мобілізацію. 200 тисяч польських громадян, як колишніх військових, так і звичайних цивільних осіб, будуть призвані на обов'язкову військову службу. Всі мобілізовані будуть відправлені в Україну".

Видання наголосило, що все це не відповідає дійсності. Польське агентство преси з’ясовує обставини появи таких публікацій.