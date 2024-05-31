У Києві нестача фахівців на окремих комунальних підприємствах дорожньої галузі сягає близько 30%

Наразі в лавах ЗСУ перебувають орієнтовно 17% столичних дорожників від числа військовозобовʼязаних, і їхня кількість постійно збільшується.

Нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%, повідомляє Київська міська держадміністрація із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Так, КП ШЕУ Голосіївського району має нестачу фахівців на рівні 30%, КП ШЕУ Дніпровського району – 28%, КП ШЕУ Солом’янського району – 18%.

Наразі в лавах ЗСУ перебувають орієнтовно 17% дорожників від числа військовозобовʼязаних, і їхня кількість постійно збільшується.

Найбільша потреба в кадрах спостерігається за такими професіями:

водій автотранспортних засобів;

тракторист;

асфальтобетонник;

машиніст;

дорожній робітник;

електрогазозварник;

слюсар-електрик;

маляр-штукатур;

механік;

економіст;

юрисконсульт;

інженер з охорони навколишнього середовища.

Бажаючі працювати можуть надіслати резюме на електронну пошту [email protected].

Зазначимо, нещодавно КП «Київський метрополітен» повідомило про гострий дефіцит кадрів. Через це у київському метро збільшать інтервали руху поїздів на всіх лініях.