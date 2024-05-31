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У Києві нестача фахівців на окремих комунальних підприємствах дорожньої галузі сягає близько 30%

Наразі в лавах ЗСУ перебувають орієнтовно 17% столичних дорожників від числа військовозобовʼязаних, і їхня кількість постійно збільшується.

У Києві нестача фахівців на окремих комунальних підприємствах дорожньої галузі сягає близько 30%
Ілюстративне фото
Фото: КК “Київавтодор”

Нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%, повідомляє Київська міська держадміністрація із посиланням на дані КК "Київавтодор".

Так, КП ШЕУ Голосіївського району має нестачу фахівців на рівні 30%, КП ШЕУ Дніпровського району – 28%, КП ШЕУ Солом’янського району – 18%.

Наразі в лавах ЗСУ перебувають орієнтовно 17% дорожників від числа військовозобовʼязаних, і їхня кількість постійно збільшується.

Найбільша потреба в кадрах спостерігається за такими професіями:

  • водій автотранспортних засобів;
  • тракторист;
  • асфальтобетонник;
  • машиніст;
  • дорожній робітник;
  • електрогазозварник;
  • слюсар-електрик;
  • маляр-штукатур;
  • механік;
  • економіст;
  • юрисконсульт;
  • інженер з охорони навколишнього середовища.

Бажаючі працювати можуть надіслати резюме на електронну пошту [email protected].

Зазначимо, нещодавно КП «Київський метрополітен» повідомило про гострий дефіцит кадрів. Через це у київському метро збільшать інтервали руху поїздів на всіх лініях.

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