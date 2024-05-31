У Києві нестача фахівців на окремих комунальних підприємствах дорожньої галузі сягає близько 30%

Нестача фахівців на окремих підприємствах дорожньої галузі столиці сягає 28-30%, повідомляє Київська міська держадміністрація із посиланням на дані КК "Київавтодор".
Так, КП ШЕУ Голосіївського району має нестачу фахівців на рівні 30%, КП ШЕУ Дніпровського району – 28%, КП ШЕУ Солом’янського району – 18%.
Наразі в лавах ЗСУ перебувають орієнтовно 17% дорожників від числа військовозобовʼязаних, і їхня кількість постійно збільшується.
Найбільша потреба в кадрах спостерігається за такими професіями:
- водій автотранспортних засобів;
- тракторист;
- асфальтобетонник;
- машиніст;
- дорожній робітник;
- електрогазозварник;
- слюсар-електрик;
- маляр-штукатур;
- механік;
- економіст;
- юрисконсульт;
- інженер з охорони навколишнього середовища.
Бажаючі працювати можуть надіслати резюме на електронну пошту [email protected].
Зазначимо, нещодавно КП «Київський метрополітен» повідомило про гострий дефіцит кадрів. Через це у київському метро збільшать інтервали руху поїздів на всіх лініях.