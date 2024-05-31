Трансформатори для Укрзалізниці: ВАКС продовжив обов’язки ексраднику ОП Артему Шилу

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на два місяці продовжив обов’язки ексраднику Офісу президента і ексглаві одного з департаментів СБУ Артему Шилу. Про це повідомляє Центр протидії корупції.
Підозрюваному заборонено без дозволу відлучатися з Києва, він має утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, з працівниками СБУ, із головою ОП Єрмаком, його заступником Татаровим, Камишіним, Кубраковим та низкою інших осіб з приводу обставин кримінального провадження.
Він також повинен утримуватися від відвідувань приміщень Укрзалізниці, Міністерства інфраструктури, Кабміну, Офісу Президента та здати закордонні паспорти.
При цьому захисту відмовили у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання.
Рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Катерина Сікора. Строк дії обов’язків — до 1 серпня 2024 року включно.
Із засідання також стало відомо, що заставу у 30 млн грн за Шила вніс його адвокат Сергій Тарасюк. Він сам є обвинуваченим у справі НАБУ про можливе одержання 36 тисяч доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна.
Шило під час засідання просив не забороняти йому відвідувати приміщення Міноборони і Кабміну, так як він часто ходить туди на наради, пов'язані з його функціональними обов’язками.
Артем Шило у справа трансформаторів для Укрзалізниці
- 2 квітня затримали керівника організованої групи та трьох інших осіб. 4 квітня фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А вже ввечері того ж дня за нього внесли 30 млн грн застави і випустили з СІЗО, наклавши низку зобов’язань.
- Слідство встановило, що організована група була створена у 2021 році з метою контролю за грошовими коштами УЗ. У червні-грудні 2022 року керівник групи через підконтрольних службових осіб перевізника забезпечив обрання наперед визначеної компанії постачальником силових трансформаторів.
- Постачання трансформаторів провели за завищеною вартістю. Крім того, як підставу для відхилення пропозицій інших учасників закупівлі зі значно вигіднішими ціновими умовами співучасники використали лист Служби безпеки України «Щодо загроз державній безпеці», натомість звʼязки як компанії, яка «виграла» тендер, так і її контролера з Росії навмисно проігнорували.
- Трансформатори закуповували через зареєстровану в Болгарії фірму-прокладку в узбецького виробника, яким частково володіють юридичні особи з Росії, та перепродавали УЗ за вдвічі завищеною ціною. Як наслідок, Укрзалізниця зазнала збитків на суму 94,7 млн грн, якими заволоділи учасники злочину.