Трансформатори для Укрзалізниці: ВАКС продовжив обов’язки ексраднику ОП Артему Шилу

На початку квітня фігуранту обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. А вже ввечері того ж дня за нього внесли 30 млн грн застави і випустили з СІЗО, наклавши низку зобов’язань.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) на два місяці продовжив обов’язки ексраднику Офісу президента і ексглаві одного з департаментів СБУ Артему Шилу. Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Підозрюваному заборонено без дозволу відлучатися з Києва, він має утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, з працівниками СБУ, із головою ОП Єрмаком, його заступником Татаровим, Камишіним, Кубраковим та низкою інших осіб з приводу обставин кримінального провадження.

Він також повинен утримуватися від відвідувань приміщень Укрзалізниці, Міністерства інфраструктури, Кабміну, Офісу Президента та здати закордонні паспорти.

При цьому захисту відмовили у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу на особисте зобов'язання.

Рішення ухвалила слідча суддя ВАКС Катерина Сікора. Строк дії обов’язків — до 1 серпня 2024 року включно.

Із засідання також стало відомо, що заставу у 30 млн грн за Шила вніс його адвокат Сергій Тарасюк. Він сам є обвинуваченим у справі НАБУ про можливе одержання 36 тисяч доларів київськими податківцями за сприяння у поверненні вилученого під час обшуку майна.

Шило під час засідання просив не забороняти йому відвідувати приміщення Міноборони і Кабміну, так як він часто ходить туди на наради, пов'язані з його функціональними обов’язками.

Артем Шило у справа трансформаторів для Укрзалізниці