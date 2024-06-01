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Наслідки нічної атаки РФ: шість крилатих ракет пошкодили три обʼєкти критичної інфраструктури на Львівщині (доповнено)

На одному з обʼєктів критичної інфраструктури постраждали четверо людей.

Наслідки нічної атаки РФ: шість крилатих ракет пошкодили три обʼєкти критичної інфраструктури на Львівщині (доповнено)
Фото: Российская Газета

Під час нічної масованнї атаки РФ по енергоструктурі України у Львівській області зафіксували влучання у три об'єкти критичної інфраструктури. 

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.

"6 крилатих ракет влучили у три обʼєкти критичної інфраструктури у Львівській області. Є руйнування", — повідомив Козицький. 

Доповнення. За уточненою інформацією, внаслідок нічної атаки ворога на одному з обʼєктів критичної інфраструктури у Львівській області постраждали четверо людей. Їх госпіталізували. Стан – середньої важкості.

Зенітні ракетні підрозділи, авіація та мобільні вогневі групи ПвК "Захід" знищили 18 ракет та 6 "шахедів". Ворожі цілі знищено і над Львівщиною.

"Цієї ночі підрозділи Повітряного командування "Захід" знищили над Львівською областю 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр" і 4 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136", — додав глава ЛОВА.

Нагадаємо, у ніч на 1 червня російські окупанти завдали потужного ракетно-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури в різних регіонах України. Ворог застосував ракети повітряного, морського та наземного базування, а також ударні БпЛА типу Shahed.

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