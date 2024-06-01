На Донеччині унаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще восьмеро – поранені

Від початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1984 людини.

У Донецькій області за минулу добу внаслідок обстрілів загинули два мирні жителі, ще восьмеро зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 31 травня росіяни вбили двох жителів Донеччини — у Дробишевому. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", — повідомив Філашкін.

Троє цивільних були поранені у Дробишевому, п'ятеро — у Мирнограді.

Загалом же від початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1984 людини і поранено 4961 особу. Дані наведені без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.