Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Міністр оборони Китаю заявив, що Пекін займає “неупереджену позицію” щодо війни Росії проти України
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
У Києві попрощалися із засновником "Інтерфакс-Україна" Олександром Мартиненком
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Пора готуватися: що варто знати про наступну зиму
Україна повернула 75 людей із російського полону
Україна повернула 75 людей із російського полону
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
Окупанти атакували Київ: збито крилаті ракети (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

На Донеччині унаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще восьмеро – поранені

Від початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1984 людини.

На Донеччині унаслідок російської атаки загинули двоє людей, ще восьмеро – поранені
Фото: Донецька обласна прокуратура

У Донецькій області за минулу добу внаслідок обстрілів загинули два мирні жителі, ще восьмеро зазнали поранень.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 31 травня росіяни вбили двох жителів Донеччини — у Дробишевому. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", — повідомив Філашкін.

Троє цивільних були поранені у Дробишевому, п'ятеро — у Мирнограді.

Загалом же від початку повномасштабної війни на Донеччині загинуло 1984 людини і поранено 4961 особу. Дані наведені без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies