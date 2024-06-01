Унаслідок обстрілів Херсонської області постраждали п'ятеро людей

Упродовж минулої доби російська армія атакувала 16 населених пунктів Херсонської області. Унаслідок обстрілів поранень зазнали п'ятеро цивільних.

Про це повідомив глава військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Інженерне, Широка Балка, Кізомис, Велетенське, Станіслав, Понятівка, Новотягинка, Берислав, Михайлівка, Качкарівка, Зміївка, Томарино, Червоний Маяк та місто Херсон.

Відомо про влучання у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 приватних будинки. Було зафіксоване влучання в адмінбудівлю, територію медичного закладу, автобусну зупинку, пошкоджено лінію електропередач та приватний автомобіль.

Через російську агресію 5 людей дістали поранення.