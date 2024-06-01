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Росіяни атакували Україну крилатими ракетами зі стратегічної авіації (доповнено)

Відбулися пуски з ворожих бортів Ту-95МС.

Росіяни атакували Україну крилатими ракетами зі стратегічної авіації (доповнено)
Фото: thelocal.no

Повітряні Сили попередили про загрозу крилатих ракет: окупанти використали стратегічну авацію, були здійснені пуски з району Енгельса Саратовської області РФ.

У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу. 

Ще раніше росіяни атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Про роботу систем ППО повідомляли на Київщині. 

Моніторингові канали стверджують, що у Чорному морі перебувають два підводних ракетоносії, які здатні здійснити пуски до 8 "Калібрів".

Доповнення 3:08 : повідомляють про вибухи у Запоріжжі, ймовірно, обстріл балістикою.

Доповнення 3:27 : є інформація про пуски "Калібрів" з моря, перші крилаті ракети з Ту-95МС на Сумщині.

Доповнення 3:43 : ракети в бік Києва. "Калібри" в бік Вінниччини.

Доповнення 3:53 : ракети на Черкащині в бік Вінниччини, з Чорного моря на Миколаївщину, балістика на Запоріжжя, "шахеди" в західних регіонах.

Доповнення 3:56 : МіГ-31К у повітрі, загроза "Кинджалів".

Доповнення 4:15 : "Калібри" у західних регіонах.

Доповнення 4:30 : усі ракети, що залишилися, західним курсом.

Доповнення 4:45 : ракети у напрямку Львова.

Доповнення 5:00 : ракета на Стрий, у повітряному просторі ще є "Шахеди".

Доповнення 5:25 : відбій загрози.

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