Росіяни атакували Україну крилатими ракетами зі стратегічної авіації (доповнено)

Повітряні Сили попередили про загрозу крилатих ракет: окупанти використали стратегічну авацію, були здійснені пуски з району Енгельса Саратовської області РФ.

У багатьох регіонах було оголошено повітряну тривогу.

Ще раніше росіяни атакували Україну безпілотниками типу "Шахед". Про роботу систем ППО повідомляли на Київщині.

Моніторингові канали стверджують, що у Чорному морі перебувають два підводних ракетоносії, які здатні здійснити пуски до 8 "Калібрів".

Доповнення 3:08 : повідомляють про вибухи у Запоріжжі, ймовірно, обстріл балістикою.

Доповнення 3:27 : є інформація про пуски "Калібрів" з моря, перші крилаті ракети з Ту-95МС на Сумщині.

Доповнення 3:43 : ракети в бік Києва. "Калібри" в бік Вінниччини.

Доповнення 3:53 : ракети на Черкащині в бік Вінниччини, з Чорного моря на Миколаївщину, балістика на Запоріжжя, "шахеди" в західних регіонах.

Доповнення 3:56 : МіГ-31К у повітрі, загроза "Кинджалів".

Доповнення 4:15 : "Калібри" у західних регіонах.

Доповнення 4:30 : усі ракети, що залишилися, західним курсом.

Доповнення 4:45 : ракети у напрямку Львова.

Доповнення 5:00 : ракета на Стрий, у повітряному просторі ще є "Шахеди".

Доповнення 5:25 : відбій загрози.