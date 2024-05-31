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Росіяни атакували 9 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли області.

Росіяни атакували 9 громад Сумщини
Росіяни атакували 9 громад Сумщини (ілюстративне фото)
Фото: Пресслужба ДСНС

Сьогодні, 31 травня, російських обстрілів зазнали Краснопільська, Хотінська, Юнаківська, Миропільська, Миколаївська, Середино-Будська, Есманьська, Свеська, Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 24 обстріли Сумської області, під час яких пролунав 131 вибух. 

Зокрема, Великописарівську громаду росіяни атакували FPV-дронами.

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Краснопільську, Миропільську, Середино-Будську громади окупанти обстріляли з артилерії, а Свеську, крім артилерії, атакували “Ланцетом”.

Миколаївську та Есманську громади російські військові обстріляли з мінометів, а Хотінську - з мінометів та дроном.

Крім того, по Юнаківській громаді армія РФ вдарила дронами, артилерією та мінометами.

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