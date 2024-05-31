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Унаслідок обстрілу Вовчанська поранень зазнав швейцарський волонтер

Під обстрілом також опинився Чугуївський район.

Унаслідок обстрілу Вовчанська поранень зазнав швейцарський волонтер
Обстріли Вовчанска, 11 травня 2024.
Фото: EPA/UPG

Російські окупанти продовжують обстрілювати Харківський район, поранень зазнав волонтер зі Швейцарії.

Про це повідомляє прокуратура Харківської області.

За даними слідства, 31 травня близько 14:00 російські військові обстріляли с. Шестакове Чугуївського району. Отримали поранення двоє чоловіків 29 та 38 років.

Пошкоджено житлові будинки, будівлі ферми. Крім того, у четвер через ворожий обстріл у м. Вовчанськ поранено волонтера зі Швейцарії. Чоловік прибув до України з гуманітарною місією задля допомоги в евакуації людей та тварин із зон ведення активних бойових дій. Медики надали йому допомогу.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

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