Генштаб ЗСУ: крім Покровського, росіяни намагаються атакувати на Куп’янському і Сіверському напрямках

Загарбники продовжують вести обстріли зі своєї території по прикордонню Сумської та Чернігівської областей.

Станом на 17.30 31 травня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 62. Найнапруженішою ситуація залишаться на Покровському напрямку.

Як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, окупанти також намагаються атакувати на Куп’янському та Сіверському напрямках. Крім того, українські населені пункти зазнають артобстрілів та авіаударів з території РФ.

Загарбники продовжують вести обстріли зі своєї території по прикордонню Сумської та Чернігівської областей. Артилерійських обстрілів із території РФ зазнали Шалимівка, Водолаги та Баришівка.

На Харківському напрямку ворог активізувався поблизу Липців. Наразі там триває боєзіткнення. З боку Білгорода ворожі війська нанесли удар керованою авіаційною бомбою по Нескучному, з Шебекіно, що на території РФ, вдарили двома КАБами по Юрченковому, а Білий Колодязь зазнав удару трьома КАБами з території російської федерації з напрямків Протонівки та Шебекіно.

На Куп’янському окупанти наростили кількість бойових зіткнень до семи. Три атаки підрозділи Сил оборони успішно відбили. Бої тривають поблизу Петропавлівки та Берестового, а також Новоєгорівки за підтримки авіації, де було скинуто два КАБи.

На Лиманському ворог спробував штурмувати українські позиції в районі Терн. Успіху не мав. Ситуація контрольована.

Не полишають спроб російські окупанти протиснути українську оборону на Сіверському напрямку. З початку доби Сили оборони відбили тут вже п’ять атак. Ще три боєзіткнення триває в районах Білогорівки, Виїмки та Роздолівки.

На Краматорському противник атакує за підтримки авіації. В районі Дружби завдано удару 26-ма некерованими авіаційними ракетами. Загалом від початку доби на цьому напрямку відбулося вже 5 бойових зіткнень. Наразі, одне ще триває поблизу Андріївки.

На Покровському на даний час російські окупанти проводять 11 штурмових дій. Всього з початку доби їх було вже 22. Половину з ворожих атак наші оборонці успішно відбили. Зараз точаться бої поблизу Сокола, Невельського, Нетайлового та Євгенівки. Водночас, ударів десятьма російськими КАБами зазнали Воздвиженка та Олександропіль.

На Курахівському кількість штурмових дій агресора зросла до чотирьох. Дві атаки наші воїни відбили, тривають бої поблизу Новомихайлівки.

На Времівському противник вже тричі атакував з початку доби. Наніс удар керованою авіаційною бомбою в районі Старомайорського. Усі спроби ворога просунутись вперед наші воїни відбили.

На Оріхівському до трьох попередніх штурмових дій окупантів додалась ще одна поблизу Новоданиліки. Ворожа спроба просунутися вперед успіху не мала.

На Придніпровському у районі плацдарму на лівобережжі Дніпра російський агресор намагається продовжувати активні дії неподалік Кринок. Тут з початку доби наші воїни вже відбили чотири ворожі штурми.