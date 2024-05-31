Комісія з журналістської етики виключила зі свого складу ексочільника Укрінформу Мацуку

Комісія з журналістської етики на позачерговому засіданні 31 травня виключила зі свого складу ексочільника Укрінформу Олексія Мацуку.
Про це йдеться на сайті КЖЕ.
Так у Комісії відреагували на цензуру в агентстві під час керівництва Мацуки, про що стало відомо з публікацій на "Українській правді" "Всі свої. Як Офіс президента бере під контроль Укрінформ" і на Суспільному "Список бажаних/небажаних спікерів по Чернігівщині був і я за ним не працював": кореспондент "Укрінформу" про "темники"".
Мацуці одноголосно висловили недовіру і зупинили його повноваження у КЖЕ.
Напередодні голова ГО "Детектор медіа" Наталія Лигачова повідомила, що члени загальних зборів громадської організації також розглядатимуть питання членства Мацуки, а він заявив, що сам напише заяву про вихід.
- Всі ці події відбуваються після оприлюднення інформації про появу "темників" в Укрінформі у період, коли ним керував ставленик Офісу Президента Олексій Мацука. Також стало відомо про тиск на нелояльних працівників агенції та їхні численні звільнення і встановлення захмарних премій керівництву.