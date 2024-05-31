Президент: було би краще, якби Україна отримала можливість тренуватися на шведських Gripen, не очікуючи F-16

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українським військовим потрібно надати можливість тренуватися на шведських винищувачах Gripen до того, як завершиться процес прийняття на озброєння американських F-16. Про це він сказав на брифінгу в Швеції.

Раніше в Швеції повідомляли, що союзники попросили її пригальмувати з постачанням її винищувачів – до того моменту, як відбудеться передача F-16. Зеленський не згоден із тим, що це на краще.

"У нас був діалог з прем'єр-міністром по «гріпенах». Ми зараз тренуємо наших пілотів на F-16. Від моменту позитивного рішення від прем'єр-міністра Данії, яке було ухвалене рік тому, лише зараз вони завершують тренування. Це залежить не від мене, не від Метте (прем'єрка Данії – ред.), не від вас, воно залежить лише від цього процесу. Процес тренувальних місій дуже повільний. Моя позиція полягає в тому, що потрібно змінити процес. Це дуже складно, потрібно говорити з усіма союзниками в НАТО. Мені здається, що це є проблемою, і це моя перша ідея. По-друге, якщо ми можемо розраховувати на позитивне рішення у майбутньому щодо шведських літаків, моя позиція в тому, якщо ми зараз можемо почати тренування... Якщо ми почнемо тренувати після того, як приїдуть F-16, це принаймні займе рік і більше. Тому мені видається, що найсильнішим рішенням для нас було б отримання можливості тренуватися паралельно з програмою по F-16", – сказав він.