Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
КМДА показала наслідки нічного ракетного удару росіян по Києву
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
"Ганебний день в американській історії": спікер Джонсон відреагував на визнання Трампа винним
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
ГоловнаСуспільствоВійна

Президент: було би краще, якби Україна отримала можливість тренуватися на шведських Gripen, не очікуючи F-16

Президент вважає, що тренувальні місії можна проводити паралельно.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що українським військовим потрібно надати можливість тренуватися на шведських винищувачах Gripen до того, як завершиться процес прийняття на озброєння американських F-16. Про це він сказав на брифінгу в Швеції.

Раніше в Швеції повідомляли, що союзники попросили її пригальмувати з постачанням її винищувачів – до того моменту, як відбудеться передача F-16. Зеленський не згоден із тим, що це на краще.

"У нас був діалог з прем'єр-міністром по «гріпенах». Ми зараз тренуємо наших пілотів на F-16. Від моменту позитивного рішення від прем'єр-міністра Данії, яке було ухвалене рік тому, лише зараз вони завершують тренування. Це залежить не від мене, не від Метте (прем'єрка Данії – ред.), не від вас, воно залежить лише від цього процесу. Процес тренувальних місій дуже повільний. Моя позиція полягає в тому, що потрібно змінити процес. Це дуже складно, потрібно говорити з усіма союзниками в НАТО. Мені здається, що це є проблемою, і це моя перша ідея. По-друге, якщо ми можемо розраховувати на позитивне рішення у майбутньому щодо шведських літаків, моя позиція в тому, якщо ми зараз можемо почати тренування... Якщо ми почнемо тренувати після того, як приїдуть F-16, це принаймні займе рік і більше. Тому мені видається, що найсильнішим рішенням для нас було б отримання можливості тренуватися паралельно з програмою по F-16", – сказав він.

  • Перспектива отримання шведських винищувачів закріплена в безпековій угоді між Україною та Швецією. 
  • Поки що Швеція надасть Україні два літак РЛС, і це надзвичайно важливо. Докладно – в матеріалі "Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies