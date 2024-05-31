Очільники МЗС Литви та Естонії підтвердили право України на удари по військових цілях у Росії

“Україна має право на самозахист і має право завдавати удари по території Росії, якщо в цьому є потреба".

Керівники міністерств закордонних справ Литви та Естонії підтвердили право України на ураження військових цілей на території Російської Федерації західною зброєю.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на свого кореспондента.

“Україна має право на самозахист і має право завдавати удари по території Росії, якщо в цьому є потреба... На щастя, все більше й більше країн розуміють це. Ми маємо дати Україні свободу захищати себе”, – сказав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна на зустрічі міністрів закордонних справ НАТО в Празі.

Голова литовської дипломатії Габріелюс Ландсбергіс теж підтримав право України на завдання ударів по території Росії. “Українці здатні визначати військові цілі в Росії... Можуть завдаватися удари по військових цілях, по скупченню військ, по складах зі зброєю. Україна має право і здатність на самооборону”, – сказав очільник МЗС Литви.

Однак Ландсбергіс уникнув відповіді на запитання, чи могла б Україна бити по військових цілях у Білорусі, яка надала свою територію Росії для вторгнення в Україну з півночі на початку повномасштабної російської агресії.

“Я маю на увазі, що якщо Україна має здатність захищати себе. І якщо Росія, боячись, що цілі можуть бути вражені в Росії, може перемістити їх де-інде. Я думаю, що і націлення тоді має бути переміщене”, – сказав Ландсбергіс.

Скасування обмежень на удари України по території Росії підтримали раніше президент Франції Емманюель Макрон, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ, президент Латвії Едгарс Рінкевичс, міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен, прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала.