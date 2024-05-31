У травні середні втрати російського особового складу були найвищими з початку війни, ‒ британська розвідка

Британці зазначають, що високий рівень втрат, найімовірніше, є відображенням поточного наступу Москви. Більшість російських сил проходять лише обмежену підготовку і не здатні проводити складні операції.

Загальна кількість втрат росіян (убитих і поранених) з початку війни в лютому 2022 року, ймовірно, досягла 500 тисяч.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням дані розвідки.

У 2024 році російські втрати залишалися на високому рівні, а в травні середні втрати російського особового складу становили понад 1200 осіб у день ‒ це найвищий показник з початку війни.

Британці припускають, що високий рівень втрат, найімовірніше, є відображенням поточного наступу Росії, який ведеться широким фронтом. Очевидно, що більшість російських сил проходять лише обмежену підготовку, і вони не здатні проводити складні наступальні операції.

Унаслідок Росія застосовує невеликі, але дорогі хвильові атаки, намагаючись послабити українську оборону. Москва продовжує вербувати додаткові сили для підтримки цього підходу.

“Однак потреба постійно поповнювати особовий склад на передовій майже напевно обмежуватиме здатність Росії створювати підрозділи більшого потенціалу”, ‒ додають у міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 31 May 2024.



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