Головне за ніч та ранок п’ятниці, 31 травня: удари по Харкову, ракетна атака на Київ, 127 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 127 бойових зіткнень , 60 відбитих штурмів на Курахівському та Покровському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, операція зі знищення ворожої логістики, вердикт щодо Трампа.

Близько 5 години ранку у столиці було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухалися в бік Києва. У місті чули вибухи.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили роботу засобів ППО. Усі цілі було знищено. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа у нежитловому приміщенні. Повідомлень про жертв не було.

Сьогодні вночі Сили протиповітряної оборони збили чотири ворожі безпілотники та одну крилату ракету.

У ніч на 31 травня 2024 року росіяни атакували Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області РФ, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області РФ.

Ворог також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська, РФ.

"У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" в межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також - крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", - йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Харків ворог серед ночі обстріляв балістичною зброєю. Є влучання в трьох різних місцях.

За інформацією мера Ігоря Терехова, було зафіксовано два влучання в районі щільної житлової забудови. Як стало відомо пізніше, окупанти поцілили у п'ятиповерховий житловий будинок.

На місці обстрілу виникла пожежа. Станом на 9:34 кількість загиблих зросла з чотирьох до п'яти, поранені 25 людей.

За словами Ігоря Терехова, окупанти знову застосували тактику повторних ударів. "Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої»", – повідомив він вранці.

Окрім того, Росія вдарила ще по двох локаціях в місті. Внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.

Упродовж доби сталося 127 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із 22 ракетами, 64 авіаударів, зокрема з 97 КАБами, здійснила понад 3000 обстрілів, зокрема 127 – із реактивних систем залпового вогню.

Учорашня кількість бойових зіткнень зросла порівняно з попередньою добою, коли їх, за ранковим зведенням Генштабу, було 116. На лівобережжі Херсонської області кількість атак зросла з семи аж до 14. На Курахівському атак ворога вчора стало більше у понад двічі.

На Покровському напрямку захисники відбили 33 атаки у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Новопокровське, Нетайлове, Яснобродівка, де окупанти за підтримки авіації намагалися витіснити армію України.

На Курахівському сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, де росіяни за підтримки авіації 27 разів намагалися прорвати оборону.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1390 російських окупантів, 18 танків, 22 бронемашини, 39 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 507 650 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Місцева влада та Telegram-канали у Темрюксьскому районі Краснодарського краю Росії повідомляла про велику пожежу на нафтобазі. Вогонь спалахнув внаслідок атаки об'єкта ударними безпілотниками.

Займання охопило одразу три цистерни з нафтопродуктами, йому присвоєно високу категорію складності. Відомо про постраждалих серед персоналу нафтобази.

Також про вибухи та пожежу повідомляли в Криму, там горів порт "Кавказ", в якому теж зберігаються паливні матеріали.

За попередньою інформацією від джерел редакції, Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму.

Захисники завдали комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї Росії. Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

Потім безпілотники СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо в Крим півострів та до акваторії Керченської протоки, включно з портами.

Цієї ж ночі СБУ спільно з Військово-морськими силами ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ", через яку світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

Докладніше – в новині.

Світовий банк оприлюднив звіт щодо соціально-економічного становища в Україні. За оцінкою фахівців, практично кожен третій наш свіввітчизник живе у бідності.

Як пише Reuters, населення нашої держави нині оцінюють у 32 мільйони людей. З них 29% відповідають критеріям бідності – це 9 мільйонів громадян. Порівняно з 2020 роком, ця цифра зросла на 1,8 мільйона.

За словами регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі, якби не постійна фінансова допомога від партнерів, Україна б мала на 3 мільйони більше громадян за межею бідності.

Станом на середину 2023, як стверджується у звіті, кожен четвертий українець в той чи інший час мав замало грошей, щоб придбати їжу. Проте у другій половині року ситуація поліпшилася.

97% пенсійних виплат та 85% інших соціальних грошових переказів відбуваються вчасно.

Пан Банерджі відзначає зусилля української влади щодо втримання економіки на плаву під час війни: "Я ніколи не бачив, щоб уряд робив так багато, маючи так мало".

Журі присяжних винесло вердикт у кримінальному процесі щодо Дональда Трампа по справі зірки фільмів для дорослих. Присяжні визнали Трампа винним у фальсифікації ділових записів у схемі прихованих грошей.

Трамп винен за усіма 34 пунктами, повідомляє CNN. Таким чином Дональд Трамп став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин.

Суддя Хуан Мерчан призначила слухання щодо винесення вироку на 11 липня.

Присяжні у справі про приховування грошей Дональда Трампа завершили свій перший день закритих обговорень, не винісши вердикту.

77-річного Трампа звинувачують у фальсифікації ділових документів, щоб приховати платіж у розмірі 130 тис. доларів безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року за мовчання порнозірки Стормі Деніелс. Трамп не визнав себе винним і заперечує, що мав з нею зв'язок.

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