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Головне за ніч та ранок п’ятниці, 31 травня: удари по Харкову, ракетна атака на Київ, 127 боєзіткнень

Нічна повітряна атака, 127 бойових зіткнень, 60 відбитих штурмів на Курахівському та Покровському напрямках,втрати окупантів, ворожі обстріли, операція зі знищення ворожої логістики, вердикт щодо Трампа.

Головне за ніч та ранок п’ятниці, 31 травня: удари по Харкову, ракетна атака на Київ, 127 боєзіткнень
Київ, наслідки ракетного удару
Фото: КМДА

Близько 5 години ранку у столиці було оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

Командування Повітряних Сил повідомляло про кілька швидкісних цілей, які рухалися в бік Києва. У місті чули вибухи.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили роботу засобів ППО. Усі цілі було знищено. Внаслідок падіння уламків у Голосіївському районі виникла пожежа у нежитловому приміщенні. Повідомлень про жертв не було.

Сьогодні вночі Сили протиповітряної оборони збили чотири ворожі безпілотники та одну крилату ракету.

У ніч на 31 травня 2024 року росіяни атакували Харків п’ятьма зенітними керованими ракетами С-300/С-400 із Белгородської області РФ, Київ – крилатою ракетою "Іскандер-К" із Курської області РФ.

Ворог також здійснив пуски чотирьох ударних БпЛА типу "Shahed-131/136" з району Єйська, РФ.

"У результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами та розрахунками мобільних вогневих груп знищено чотири "шахеди" в межах Київської, Запорізької, Дніпропетровської областей, а також - крилату ракету "Іскандер-К" на Київщині", - йдеться в повідомленні Повітряних сил ЗСУ.

Харків ворог серед ночі обстріляв балістичною зброєю. Є влучання в трьох різних місцях.

За інформацією мера Ігоря Терехова, було зафіксовано два влучання в районі щільної житлової забудови. Як стало відомо пізніше, окупанти поцілили у п'ятиповерховий житловий будинок.

На місці обстрілу виникла пожежа. Станом на 9:34 кількість загиблих зросла з чотирьох до п'яти, поранені 25 людей.

За словами Ігоря Терехова, окупанти знову застосували тактику повторних ударів. "Внаслідок повторного обстрілу о 00:15 пошкоджено пожежний автомобіль та авто «швидкої»", – повідомив він вранці.

Окрім того, Росія вдарила ще по двох локаціях в місті. Внаслідок влучання ракети в землю на території цивільного підприємства загинув чоловік 1959 року народження.

Упродовж доби сталося 127 бойових зіткнень. Росія завдала трьох ракетних ударів із 22 ракетами, 64 авіаударів, зокрема з 97 КАБами, здійснила понад 3000 обстрілів, зокрема 127 – із реактивних систем залпового вогню.

Учорашня кількість бойових зіткнень зросла порівняно з попередньою добою, коли їх, за ранковим зведенням Генштабу, було 116. На лівобережжі Херсонської області кількість атак зросла з семи аж до 14. На Курахівському атак ворога вчора стало більше у понад двічі.

На Покровському напрямку захисники відбили 33 атаки у районах населених пунктів Новоолександрівка, Сокіл, Прогрес, Новоселівка Перша, Новопокровське, Нетайлове, Яснобродівка, де окупанти за підтримки авіації намагалися витіснити армію України.

На Курахівському сили оборони продовжують стримувати окупантів у районі населених пунктів Красногорівка, Георгіївка, Водяне, Новомихайлівка, де росіяни за підтримки авіації 27 разів намагалися прорвати оборону.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1390 російських окупантів, 18 танків, 22 бронемашини, 39 артсистем. Загалом Росія вже втратила в Україні 507 650 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

Місцева влада та Telegram-канали у Темрюксьскому районі Краснодарського краю Росії повідомляла про велику пожежу на нафтобазі. Вогонь спалахнув внаслідок атаки об'єкта ударними безпілотниками.

Займання охопило одразу три цистерни з нафтопродуктами, йому присвоєно високу категорію складності. Відомо про постраждалих серед персоналу нафтобази.

Також про вибухи та пожежу повідомляли в Криму, там горів порт "Кавказ", в якому теж зберігаються паливні матеріали.

За попередньою інформацією від джерел редакції, Сили оборони спільно з СБУ провели кількаденну операцію зі знищенню логістики, яка забезпечує життєдіяльність російських військ в Криму.

Захисники завдали комплексного удару по підстанціях і мережах електропостачання, а також запасах світлих нафтопродуктів у Краснодарському краї Росії. Спочатку Сили оборони завдали ракетного удару по двох поромах, які курсували до порту "Кавказ" і використовувалися для військової логістики агресора.

Потім безпілотники СБУ уразили електропідстанції, що постачають електроенергію безпосередньо в Крим півострів та до акваторії Керченської протоки, включно з портами.

Цієї ж ночі СБУ спільно з Військово-морськими силами ЗСУ завдали удару по перевалочній нафтобазі в морському порті "Кавказ", через яку світлі нафтопродукти йшли в Крим. Після ефективного відпрацювання спалахнула масштабна пожежа, яку було видно навіть із супутника.

Докладніше – в новині.

Світовий банк оприлюднив звіт щодо соціально-економічного становища в Україні. За оцінкою фахівців, практично кожен третій наш свіввітчизник живе у бідності.

Як пише Reuters, населення нашої держави нині оцінюють у 32 мільйони людей. З них 29% відповідають критеріям бідності – це 9 мільйонів громадян. Порівняно з 2020 роком, ця цифра зросла на 1,8 мільйона.

За словами регіонального директора Світового банку у Східній Європі Арупа Банерджі, якби не постійна фінансова допомога від партнерів, Україна б мала на 3 мільйони більше громадян за межею бідності.

Станом на середину 2023, як стверджується у звіті, кожен четвертий українець в той чи інший час мав замало грошей, щоб придбати їжу. Проте у другій половині року ситуація поліпшилася.

97% пенсійних виплат та 85% інших соціальних грошових переказів відбуваються вчасно.

Пан Банерджі відзначає зусилля української влади щодо втримання економіки на плаву під час війни: "Я ніколи не бачив, щоб уряд робив так багато, маючи так мало".

Журі присяжних винесло вердикт у кримінальному процесі щодо Дональда Трампа по справі зірки фільмів для дорослих. Присяжні визнали Трампа винним у фальсифікації ділових записів у схемі прихованих грошей.

Трамп винен за усіма 34 пунктами, повідомляє CNN. Таким чином Дональд Трамп став першим президентом в історії США, якого засудили за тяжкий злочин.

Суддя Хуан Мерчан призначила слухання щодо винесення вироку на 11 липня.

Присяжні у справі про приховування грошей Дональда Трампа завершили свій перший день закритих обговорень, не винісши вердикту.

77-річного Трампа звинувачують у фальсифікації ділових документів, щоб приховати платіж у розмірі 130 тис. доларів безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року за мовчання порнозірки Стормі Деніелс. Трамп не визнав себе винним і заперечує, що мав з нею зв'язок.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу! 

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