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Сили оборони завдали ударів по нафтовому терміналу порту "Кавказ" у Краснодарському краї

Також уражено поромну переправу окупантів.

Сили оборони завдали ударів по нафтовому терміналу порту "Кавказ" у Краснодарському краї
Фото: Генштаб ЗСУ

Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил Збройних сил України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї Росії.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

"Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора", – йдеться в повідомленні.

У Генштабі уточнили, що ударів було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун".

Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей – дорозвідується.

Комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони. 

"«Сучасна» й «ефективна» російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф. Далі буде…" – додали в Генштабі.

Раніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поскаржився на "атаку безпілотників".

"Від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджено та горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Наразі триває ліквідація спалаху. Пожежі присвоєно високу категорію складності", – написав він у Telegram.

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