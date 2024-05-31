Сили оборони завдали ударів по нафтовому терміналу порту "Кавказ" у Краснодарському краї

Ударна група угруповання сил і засобів Військово-Морських сил Збройних сил України уразила поромну переправу і нафтовий термінал порту "Кавказ", що в Краснодарському краї Росії.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
"Це сталося на початку доби 31 травня – наступної ночі після того, як Сили оборони влучними ударами вивели з ладу пороми Керченської поромної переправи на території окупованого українського Криму, які курсували до порту «Кавказ» і використовувалися для військової логістики агресора", – йдеться в повідомленні.
У Генштабі уточнили, що ударів було завдано кількома ракетами українського виробництва з берегового ракетного комплекса "Нептун".
Результати об’єктивного контролю підтверджують вибухи у місцях прицілювання. Точність ураження цілей – дорозвідується.
Удари росіян по цивільних об\'єктах підштовхують США дозволити Україні бити по території Росії, – американський генерал Гертлінг
Комплексна операція була проведена в координації з іншими складовими Сил оборони.
"«Сучасна» й «ефективна» російська протиповітряна оборона знову виявилася безсилою проти наших ракет та безпілотних систем і не змогла захистити важливі об’єкти, які використовуються для логістики та постачання армії рф. Далі буде…" – додали в Генштабі.
Раніше губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв поскаржився на "атаку безпілотників".
"Від повітряного удару постраждала інфраструктура нафтобази. Пошкоджено та горять 3 цистерни з нафтопродуктами. Наразі триває ліквідація спалаху. Пожежі присвоєно високу категорію складності", – написав він у Telegram.
- На початку травня видання Politico на основі аналізу російського нафтового ринку дійшло висновку, що українські атаки безпілотників на нафтопереробні заводи фактично залишили Росію з мінімальним запасом бензину для внутрішнього використання.
- Агенція Bloomberg стверджувала, що російська нафтопереробка впала до річного мінімуму.
- Експорт російського дизеля завдяки українським дронам впав на чверть.
- Після цього російське Міненерго оголосило, що припиняє надавати Росстату щотижневі дані про виробництво бензину та дизпалива.