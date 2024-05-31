Ватикан боїться ескалації через дозволи Україні бити по Росії західною зброєю

Державний секретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін виступив із засудженням надання західними країнами дозволів для України використовувати передану ними зброю для ударів по російській території.

Як пише італійське видання ANSA, близький до Папи Римського клірик переконаний у "неконтрольованій ескалації", яка має стати наслідком цих дій. Він також заявив, що усі, кому "близька до серця доля нашого світу", мають бути стурбовані щодо такої перспективи.

При цьому кардинал Паролін запевняє, що Ватикан продовжує здійснювати допомогу на гуманітарному рівні, займаючись питанням повернення українських дітей додому. Цьому нібито сприяють напрацювання, зроблені кардиналом Маттео Дзуппі під час його поїздок до Києва і Москви.