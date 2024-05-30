Росіяни обстріляли за день сім громад Сумщини (архівне фото)

Сьогодні, 30 травня, російських обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Миропільська, Хотінська, Есманьська, Свеська, Великописарівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 14 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 52 вибухи.

Зокрема, по Білопільській громаді росіяни били з мінометів та артилерії, а по Краснопільській - з артилерії.

Миропільську громаду окупанти обстріляли з мінометів, а Хотінську та Великописарівську атакували дронами.

По Есманьській та Свеській громадам російська армія вдарила мінометами та безпілотниками.