​Міноборони спростило процедуру кодифікації зразків ОВТ до 10 днів

Кодифікований зразок ОВТ дозволено закуповувати за кошти державного бюджету і використовувати у підрозділах Сил оборони України.

Міністерство оборони України спростило процедуру кодифікації зразків озброєння і військової техніки до 10 днів.

Про це повідомили у Міноборони України.

Міністр оборони України Рустем Умєров затвердив відповідну Інструкцію з організації в Міністерстві оборони постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час дії правового режиму воєнного стану.

"Ситуація на фронті вимагає пришвидшення багатьох процесів. Зокрема, щодо допущення до експлуатації нових зразків озброєння та військової техніки для наших підрозділів. Тому було підготовлено низку пропозицій для оптимізації процесів та удосконалення існуючої нормативної бази щодо присвоєння зразкам ОВТ коду НАТО", – прокоментував перший заступник Умєрова Іван Гаврилюк.

Нова Інструкція ще більше спрощує існуючий порядок, прибравши з процесу окремі дублюючі дії.

Удосконалення певних алгоритмів, нині дозволяє Міноборони здійснювати кодифікацію за результатами вивчення заявлених розробником тактико-технічних характеристик (ТТХ) зразків товарів оборонного призначення та ознайомлення з результатами випробувань, проведених самим розробником.

До пропозиції щодо кодифікації зразка з пакетом документів долучаються програма та методики проведення випробувань зразка, акт та протоколи достатності проведених розробниками випробувань для підтвердження заявлених тактико-технічних характеристик зразка, погоджений з військовим представництвом проєкт Технічних умов. У такому випадку за правилами нової Інструкції, виробник може пройти процедуру випробування у максимально стислий термін.

Коли підприємства розробники озброєння та військової техніки не мають ресурсних та технічних можливостей для проведення випробувань, до прикладу снаряду, самостійно, то укладається спільне рішення Міноборони та виробника на проведення такого випробування. У такому випадку процес кодифікації нового зразка озброєння може зайняти дещо більше часу.