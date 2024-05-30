«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Будуть сюрпризи»: НСЗУ пояснила, де пологи та інсульти більше оплачувати за держкошт не буде
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
«Квітково-цукерковий період закінчився»: голова НСЗУ про перевірки лікарень, зміни в тарифах на медпослуги і як повертати кошти
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
Летючі радари, БТРи, ППО та боєприпаси: аналізуємо великий пакет допомоги від Швеції
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
РБК-Україна: Кабмін з 1 червня підвищить тариф на електроенергію для населення
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Звільнення зі служби та відстрочки: нові правила
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
Понад 60 000: НСЗУ розповіла, скільком померлим українцям надавали меддопомогу і отримували за це держкошти
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
На війні загинула парамедикиня Ірина "Чека" Цибух
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Росія атакувала Старокостянтинів, Харків постраждав від балістики (доповнено)
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
Помер засновник і очільник агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко
ГоловнаСуспільствоВійна

​Міноборони спростило процедуру кодифікації зразків ОВТ до 10 днів

Кодифікований зразок ОВТ дозволено закуповувати за кошти державного бюджету і використовувати у підрозділах Сил оборони України.

​Міноборони спростило процедуру кодифікації зразків ОВТ до 10 днів
Допущені до експлуатації зразки
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України спростило процедуру кодифікації зразків озброєння і військової техніки до 10 днів.

Про це повідомили у Міноборони України.

Міністр оборони України Рустем Умєров затвердив відповідну Інструкцію з організації в Міністерстві оборони постачання озброєння, військової і спеціальної техніки під час дії правового режиму воєнного стану.

"Ситуація на фронті вимагає пришвидшення багатьох процесів. Зокрема, щодо допущення до експлуатації нових зразків озброєння та військової техніки для наших підрозділів.  Тому було підготовлено низку пропозицій для оптимізації процесів та удосконалення існуючої нормативної бази  щодо присвоєння зразкам ОВТ коду НАТО", – прокоментував перший заступник Умєрова Іван Гаврилюк. 

Нова Інструкція ще більше спрощує існуючий порядок, прибравши з процесу окремі дублюючі дії.

Удосконалення певних алгоритмів, нині дозволяє Міноборони здійснювати кодифікацію за результатами вивчення заявлених розробником тактико-технічних характеристик (ТТХ) зразків товарів оборонного призначення та ознайомлення з результатами випробувань, проведених самим розробником.

До пропозиції щодо кодифікації зразка з пакетом документів долучаються програма та методики проведення випробувань зразка, акт та протоколи достатності проведених розробниками випробувань для підтвердження заявлених тактико-технічних характеристик зразка, погоджений з військовим представництвом проєкт Технічних умов. У такому випадку за правилами нової Інструкції, виробник може пройти процедуру випробування у максимально стислий термін.

Коли  підприємства розробники озброєння та військової техніки не мають ресурсних та технічних можливостей для проведення випробувань, до прикладу снаряду, самостійно, то укладається спільне рішення Міноборони та виробника на проведення такого випробування. У такому випадку процес кодифікації нового зразка озброєння може зайняти дещо більше часу.

  • У Міноборони нагадали, що зразок ОВТ, який пройшов кодифікацію дозволено закуповувати за кошти державного бюджету і використовувати у підрозділах Сил оборони України.
  • У листопаді минулого року спростили процедуру кодифікації (допуску до експлуатації) запропонованих розробниками нових зразків ОВТ до 20 діб.  До цього рішення Кабміну, процес допуску до експлуатації нових зразків ОВТ тривав декілька місяців або років.
  • Від початку 2024 року в Міністерстві оборони України кодифікували та допустили до експлуатації понад 10 наземних роботизованих комплексів вітчизняної розробки.
  • Від 24 лютого 2022 до експлуатації в Силах оборони допустили понад 60 зразків стрілецької зброї. Серед них – ручний кулемет FN Minimi, снайперську гвинтівку CZ TSP, штурмову гвинтівку HK 416, кулемет Browning M-2, автоматичні гвинтівки М16А1 та CZ Bren 2, а також пістолет Форт-20 українського виробництва.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies