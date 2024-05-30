Уряд ухвалив рішення щодо обов’язкових іспитів для набуття українського громадянства

Особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України.

Уряд ухвалив рішення, згідно із яким для отримання українського громадянства необхідно буде скласти іспити з основ Конституції України та історії України.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби міністерства освіти України.

Відтепер особи, які хочуть отримати громадянство України, мають скласти іспити з основ Конституції України та історії України. Це рішення ухвалено Урядом і стосується:

іноземців;

осіб без громадянства;

тих, хто набув громадянство, але має право протягом двох років скласти іспит (це пов'язано з відтермінуванням у зв'язку з проходженням військової служби за контрактом, визначних заслуг перед Україною тощо).

У МОН наголосили, що реалізація проведення іспитів потребує подальшого ухвалення та впровадження низки наказів та положень, організаційних заходів, тому наразі ухвалено лише принципове рішення.

Проте зазначили, що для реєстрації необхідно створити електронний кабінет та подати заявку в електронній формі, але детальний алгоритм опублікують згодом.

У іспиті буде 40 завдань:

20 завдань з основ Конституції України;

25 завдань з історії України.

Для забезпечення прозорості іспит фіксуватимуть на відео. У разі успішного складання учасники отримають відповідні сертифікати.

У березні минулого року ВР прийняла урядовий Закон про внесення змін до Законів України "Про громадянство України" та "Про забезпечення функціонування української мови як державної" щодо умов прийняття до громадянства України. Документом Тому законом запровадили комплексний іспит з основ Конституції України, історії України як умови для прийняття до громадянства України.