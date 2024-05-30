Суд знову не зміг ухвалити рішення щодо поновлення на посаді судді Львова, в якого СБУ знайшла паспорт Росії

Забракло часу для вивчення долучених доказів.

Шостий апеляційний суд втретє переніс засідання по справі щодо поновлення судді Верховного Суду Богдана Львова, в якого СБУ знайшла російський паспорт.

Тепер перерву оголосили до 12 червня – у зв'язку з необхідністю дослідити долучені докази. Про це повідомив Центр протидії корупції.

"Схеми" додали, що суд долучив як докази інтерв'ю Львова і угоду про дарування частки його московської квартири за російським паспортом.

"Під час минулого засідання представник СБУ остаточно підтвердив позицію про російське громадянство Львова", – нагадали в Центрі.