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Суд знову не зміг ухвалити рішення щодо поновлення на посаді судді Львова, в якого СБУ знайшла паспорт Росії

Забракло часу для вивчення долучених доказів. 

Суд знову не зміг ухвалити рішення щодо поновлення на посаді судді Львова, в якого СБУ знайшла паспорт Росії
Фото: Макс Требухов

Шостий апеляційний суд втретє переніс засідання по справі щодо поновлення судді Верховного Суду Богдана Львова, в якого СБУ знайшла російський паспорт. 

Тепер перерву оголосили до 12 червня – у зв'язку з необхідністю дослідити долучені докази. Про це повідомив Центр протидії корупції. 

"Схеми" додали, що суд долучив як докази інтерв'ю Львова і угоду про дарування частки його московської квартири за російським паспортом. 

"Під час минулого засідання представник СБУ остаточно підтвердив позицію про російське громадянство Львова", – нагадали в Центрі.

  • Справа голови Касаційного господарського суду в складі Верховного Суду тягнеться ще з 2022. Тоді журналісти "Радіо Свободи" з'ясували, що в 1999 році український суддя оформив собі в Москві російський паспорт. У 2012 він його поновив – після досягнення необхідного для цього віку.
  • У жовтні того ж року СБУ підтвердила, що Львов – громадянин Росії. Через декілька днів Верховний Суд відрахував його зі складу суддів, але той вирішив повернутися на посаді та подав позов до "легендарного" в найгірших сенсах ОАСКу. У зв'язку з ліквідацією цього суду справу передали його наступнику – Київському окружному адмінсуду. І суддя цього суду в січні 2024 Альона Кушнова зобов'язала Верховний Суд поновити Богдана Львова на посаді
  • Тепер це рішення Верховний суд намагається скасувати, і розгляд справи тягнеться аж досі. Наразі залишився останній крок – остаточне рішення, згідно з яким Львова або поновлять, або відмовлять у цьому назавжди. Докладно про справу та те, які ризики може створити повернення Львова, читайте в матеріалі "На шляху до поновлення у Верховному Суді з російським паспортом: хронологія подій у справі Богдана Львова". 
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