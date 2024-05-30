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У київському метро через гострий дефіцит фахівців збільшать інтервали руху поїздів на всіх лініях

Інтервали між поїздами збільшать орієнтовно на одну хвилину у непікові години і на 45 секунд у пікові години.

У київському метро через гострий дефіцит фахівців збільшать інтервали руху поїздів на всіх лініях
Фото: Фейсбук / КП "Київський метрополітен"

Наразі в КП «Київський метрополітен» виник гострий дефіцит фахівців робітничих професій, повідомляє пресслужба підприємства. 

Зокрема йдеться про машиністів електропоїздів – 83 вакансії, електромеханіків – 48, токарів і слюсарів за відповідними напрямами – 161. Причиною збільшення кількості вакансій є частково вимушена міграція, специфіка професій і мобілізаційна робота у зв’язку з воєнним станом. Зокрема, близько 7% метрополітенівців нині перебувають у лавах ЗСУ, і їхня кількість постійно збільшується. 

“Київський метрополітен” зазначає, що постійно проводить посилену кадрову роботу із залучення фахівців. Зокрема, співпрацює із закладами профільної освіти та міським центром зайнятості. Водночас метрополітен є вузькопрофільним підприємством, і підготовка та адаптація деяких професій потребує довготривалого спеціального навчання. Так, машиніст електропоїзда, до моменту його самостійної роботи на лінії, навчається більше 12 місяців.

Враховуючи поточну кадрову ситуацію, найближчим часом будуть змінені графіки руху поїздів на всіх лініях підземки. Інтервали між поїздами будуть збільшені орієнтовно на одну хвилину в між «пік» та на 45 секунд у «пікові» години.

Комунальне підприємство також нагадує, що підземні станції столичної метро є спорудами подвійного призначення та використовуються цілодобово як укриття під час повітряних тривог для десятків тисяч киян і гостей столиці. Для надійної та безперебійної роботи складного комплексу інженерних мереж і конструкцій працюють сотні висококваліфікованих фахівців, оперативно замінити яких немає змоги.

Також “Київський метрополітен” надає детальну інформація про працевлаштування в метрополітені та перелік вакансій.

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