Військово-облікові дані оновили 1,3 млн військовозобов’язаних українців,- Міноборони

З них через застосунок "Резерв+" дані оновили 1,2 млн українців.

Станом на 29 травня військово-облікові дані оновили 1,3 млн військовозобов’язаних.

Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.

"Людей, які мають бронь або відстрочку, і які оновили свої дані, ми маємо… десь 25-28,5%. Всі інші люди – це ті, хто можуть бути мобілізовані в певний момент", - зазначив Дмитро Лазуткін.

Уточнюється, що через застосунок "Резерв+" дані оновили 1,2 млн українців.

Речник МОУ наголосив, що одночасно немає планів мобілізувати таку кількість людей.

710 тис. громадян України зняли з "розшуку" після оновлення їхніх даних через застосунок "Резерв+".

З 18 травня свої облікові дані за кордоном через застосунок “Резерв+” оновили вже понад 14 тис. військовозобов’язаних у 124 країнах.