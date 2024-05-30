Військово-облікові дані оновили 1,3 млн військовозобов’язаних українців,- Міноборони

Станом на 29 травня військово-облікові дані оновили 1,3 млн військовозобов’язаних.
Про це повідомив речник Міноборони Дмитро Лазуткін.
"Людей, які мають бронь або відстрочку, і які оновили свої дані, ми маємо… десь 25-28,5%. Всі інші люди – це ті, хто можуть бути мобілізовані в певний момент", - зазначив Дмитро Лазуткін.
Уточнюється, що через застосунок "Резерв+" дані оновили 1,2 млн українців.
Речник МОУ наголосив, що одночасно немає планів мобілізувати таку кількість людей.
- 710 тис. громадян України зняли з "розшуку" після оновлення їхніх даних через застосунок "Резерв+".
- З 18 травня свої облікові дані за кордоном через застосунок “Резерв+” оновили вже понад 14 тис. військовозобов’язаних у 124 країнах.
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Додаток Резерв+ уже доступний у 176 країнах. Його розробка обійшлася у 3,4 млн гривень (86 000 доларів США).
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У Міноборони анонсували, що незабаром в Резерв+ зʼявиться військово-обліковий документ, який матиме таку ж юридичну силу, як паперовий.
- Тим часом прикордонники не враховують додаток "Резерв+" при перетині кордону військовозобов'язаними чоловіками, натомість перевіряють паперовий військовий квиток з відповідними відмітками та дані щодо особи у базах ДПСУ та Міноборони.