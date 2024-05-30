У Білому домі не знають, чи поїде Байден на Саміт миру - але "рівень підтримки не зміниться"

У Вашингтоні наголошують, що ніхто не зробив для України більше, ніж президент США.

Радник Білого дому Джон Кірбі під час онлайн-брифінгу для преси не зміг озвучити інформацію щодо представництва Сполучених Штатів на Глобальному саміті миру у Швейцарії. Досі невідомо, чи буде присутнім на заході президент Джо Байден, чи замість нього очолювати делегацію буде хтось інший.

Як передає Укрінформ, у Вашингтоні при цьому наголошують: рівень підтримки України не змінюється і не залежить від того, чи вирушить Байден на саміт.

Кірбі також переконаний, що саме Байден "з початку конфлікту зробив і продовжує робити найбільше для того, щоб забезпечити Україну всім необхідним для захисту від російської агресії".

За будь-якого рівня представництва Сполучені Штати, за словами радника, підтримують Українську формулу миру, яку представив Президент Володимир Зеленський.